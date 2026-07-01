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MUNDIAL 2026

Rueda de prensa de De la Fuente antes del partido ante Austria del Mundial

Sigue en directo con SPORT la rueda de prensa de De la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español, en rueda de prensa

Luis de la Fuente, seleccionador español, en rueda de prensa / Alex Cruz / EFE

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Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

Luis de la Fuente, seleccionador español, atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación desplazados al Mundial 2026 antes del encuentro de diecisesiavos de final que disputarán ante Austria este jueves a las 21:00 (horario español). El técnico riojano, tras superar con nota la fase de grupos, se la juega ante los austríacos en la primera eliminatoria de La Roja en la cita mundialista.

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