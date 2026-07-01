Rueda de prensa de De la Fuente antes del partido ante Austria del Mundial

Lamine ya está para jugarlo todo

Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija, y es algo que también marcan los partidos. A veces son tan rápidos e intensos que no se puede jugar lo que pensabas, y otros son más cómodos y te dan para jugar más, pero Lamine está ya muy bien y ya le véis con las ganas que tiene de jugar. Ya veremos si juega mañana... (ríe porque es consciente de que será titularísimo).