En directo
MUNDIAL 2026
Rueda de prensa de De la Fuente antes del partido ante Austria del Mundial
Sigue en directo con SPORT la rueda de prensa de De la Fuente
Luis de la Fuente, seleccionador español, atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación desplazados al Mundial 2026 antes del encuentro de diecisesiavos de final que disputarán ante Austria este jueves a las 21:00 (horario español). El técnico riojano, tras superar con nota la fase de grupos, se la juega ante los austríacos en la primera eliminatoria de La Roja en la cita mundialista.
¿Sorpresas?
A un partido te puede ganar cualquiera. Son jugadores que compiten al máximo nivel, ya no solo en su país, sino en otras Ligas. Lo de las sorpresas es muy relativo.
Lamine ya está para jugarlo todo
Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija, y es algo que también marcan los partidos. A veces son tan rápidos e intensos que no se puede jugar lo que pensabas, y otros son más cómodos y te dan para jugar más, pero Lamine está ya muy bien y ya le véis con las ganas que tiene de jugar. Ya veremos si juega mañana... (ríe porque es consciente de que será titularísimo).
La elección del once
Tenemos ya hecho el análisis del rival y sabemos cómo queremos atacar y defender. Eso es lo que hacemos para elegir a un jugador u otro, pero los cambios no son porque un jugador haya estado más o menos acertado en el partido anterior, sino quienes son los jugadores que mejor se adaptan.
Elogios a México
Están haciendo un campeonato sensacional y cada vez son más favorita, cada vez tiene más botelos. Y pueden ganar a cualquiera, están con su gente, tienen el empuje de un pueblo detrás y eso pesa mucho. Creo que somos los dos únicos equipos sin encajar un gol.
Insistencia con los penaltis
No todos valen para tirar un penalti, lanzarlo es muy importante y hay un aspecto muy importante, el psicológico. Cada uno lo vive de distinta manera y yo lo único que pido a los que tiren el penalti que lo hagan tal cual lo tirarían en un partido.
El sistema de Austria
Va a ser un partido de muchos duelos ofensivos y defensivos, son un equipo muy agresivo. Si se repliegan, hay que hacer correr el balón y tener acierto en espacios reducidos.
Ensayar penaltis
Lo entrenamos todo. IIntentamos trabajar todos los escenarios posibles desde el conocimiento que tenemos del rival. Uno puede tener una relación de futbolistas idónea para lanzar, pero a lo mejor no están. En ese momento veremos lo que hacemos.
La exigencia de los desplazamientos
El descanso y la recuperación son determinantes, pero nosotros no podemos excusas. Somos unos afortunados por disfrutar de estos viajes y estas épocas de descanso. Todos los profesionales que tenemos atienden perfectamente las demandas de los futbolistas.
Lamine y su optimismo
Lamine Yamal es optimista y siempre está muy seguro de sus posibilidades y de las de sus compañeros. Somos conscientes de nuestro potencial. Son palabras muy positivas.
Rodri y Pedri
Les veo muy bien. Mejorando y creciendo, cada día tienen más confianza y más seguridad, pero no nos olvidemos de Fabián, de Zubimendi... Están perfectamente. Hasta ahora lo han hecho muy bien. Juegue quien juegue siempre acierto porque son muy buenos.
- Las incendiarias palabras de Cucurella que han enfadado al barcelonismo
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Florentino prepara una oferta escandalosa por Michael Olise
- El interés del Barça hace dudar a Harry Kane
- El Atlético mueve ficha y denuncia al Barça ante la FIFA por el caso Julián Álvarez
- Oficial: El Barça traspasa a Ansu Fati al Mónaco
- El futuro de Rashford, cerca de aclararse