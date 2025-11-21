Rubiales saca pecho de otra denuncia "archivada" durante la presentación de su libro en Motril

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha recibido el apoyo de vecinos y familiares en la presentación de su libro 'Matar a Rubiales' en Motril (Granada), donde ha sentido el apoyo "sobre todo en los momentos difíciles".

Un Luis Rubiales emocionado y lágrimas en los ojos en algunos momentos ha agradecido el apoyo mostrado durante el acto celebrado en el centro de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de la ciudad costera, con un aforo prácticamente completo y que se ha desarrollado con total normalidad.

El motrileño de adopción ha dado a conocer durante este acto que la Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que apunta que no cobró subvenciones gestionadas por la empresa NOVANET, y canalizada hacia la Federación, y ha añadido que "una vez más", una denuncia presentada contra él, se ha archivado, considerándola como una de las acusaciones más mediáticas que ha tenido.

En la misma línea, ha señalado en varias ocasiones que diferentes poderes, aludiendo al político y al mediático, construyeron un relato para terminar con él.

"He sufrido un linchamiento mediático y político, pero por la calle me he encontrado a una inmensa mayoría de gente que se han acercado y me han dicho que no se siente identificados con eso, lo que te han hecho es increíble, no se corresponde lo que ha ocurrido con la magnitud que ha alcanzado. Ahora he vuelto a la calle, la gente es muy cariñosa, y yo siempre he sido una persona muy cercana, voy con la cabeza bien alta. Creo que se puede ser humilde y una persona orgullosa, que el carácter fundamental de los motrileños es que somos humildes pero orgullosos", dijo.

Sobre el libro ha señalado que no se esperaban que tuviese "tanto tirón", y que su objetivo era demostrar que es un hombre honrado, "jamás en la vida van a coger nada de mí, y eso que me han hecho escuchas telefónicas, me han requisado el teléfono, tienen todos mis correos electrónicos y yo no borré nada".

Tras la charla, moderada por el veterano periodista de la costa de Granada Pedro Feixas, el expresidente de la RFEF ha estado algo más de una hora firmando libros de todos los asistentes.