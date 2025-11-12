Rubiales no se muerde la lengua con Irene Montero: “Probablemente se aprendió el nombre de Jenni Hermoso ese día”

Luis Rubiales reapareció este martes en 'El Chiringuito' con una entrevista en la que cargó con dureza contra los principales dirigentes del Gobierno por sus reacciones al beso no consentido a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial.

El expresidente de la RFEF respondió a las declaraciones que en su día hicieron Pedro Sánchez, Yolanda Díaz e Irene Montero, y que fueron reproducidas en el programa para contextualizar la polémica.

Pedro Sánchez afirmó entonces: “Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Incluso creo que no son adecuadas y que, por tanto, tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales”.

Por su parte, Yolanda Díaz apuntó: “Desde Sumar, la condena más rotunda a lo que vimos ayer y seguimos pidiendo la dimisión del señor Rubiales, que en este caso ha vejado y, sin lugar a dudas, ha agredido a una mujer. Esta persona debe dimitir”.

Irene Montero añadió: “Cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual. Rubiales no puede continuar en su cargo y, sobre todo, Jenni Hermoso, por ella y por todas las mujeres, debe saber que no está sola”.

Rubiales tomó la palabra tras esas declaraciones y respondió con un ataque directo a la exministra: "Probablemente Irene Montero se aprendió el nombre de Jenni Hermoso ese día porque no se sabía el nombre de ninguna ni la entidad del fútbol femenino jamás."

Y amplió su crítica al Ejecutivo con una referencia a Pedro Sánchez: "Es curioso ver a estos tres políticos, al primero de ellos, el presidente del Gobierno, que me pide que dé pasos cuando él ha dicho directamente a todos los electores que era ilegal hacer una amnistía."

Rubiales se mostró desafiante, reafirmando su discurso de que todo fue “una caza política y mediática”, y negando que el gesto con Hermoso tuviera “ninguna connotación sexual”.