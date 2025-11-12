Rubiales: "Conmigo, De la Fuente siempre fue cariñoso y me apoyó... después desapareció"

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, presenta este jueves su libro 'Matar a Rubiales', donde, entre otras cosas, expondrá su visión de los hechos posteriores al beso no consentido que propinó a Jennifer Hermoso tras la consecución del Mundial femenino en 2023.

'Marca' ha tenido acceso al ejemplar de quien fue máximo dirigente del futbol español, en el que cuenta como vivió su condena pública tras la polémica y opina de otras entidades cercanas a él en el pasado.

El beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial de 2023 en Sídney / YouFirst

Contra personalidades del mundo del fútbol

En su obra, Rubiales dispara contra nombres conocidos en el fútbol español: Rafael Louzán, Luis de la Fuente o Santi Denia son solo algunas de las personas que el abogado menciona en 'Matar a Rubiales'.

"Faltó a la verdad al decir que nuestra relación era tensa y muy difícil. Incluso puedo decir que en ocasiones era un pelotas. Para desmentirme, si lo desea, puede publicar nuestros mensajes, así se verá el tipo de persona que es", declara el exdirigente sobre Louzán, actual persona que ocupa el puesto que perdió él.

También aprovecha para destacar su apuesta por el actual seleccionador del combinado campeón de Europa, pues explica que "llevaba muchos años en la Federación y era razonable darle la ocasión que hasta entonces no había tenido", por lo que él fue el encargado de dársela y "la aprovechó". A razón de su relación con Luis de la Fuente, también cuenta lo vivido con él y el momento actual: "Conmigo siempre fue cariñoso y me apoyó, incluso en aquella Asamblea... Después, desapareció. Solo hablamos una vez tras varios meses, y eso porque le llamé para darle el pésame por el fallecimiento de su hermano. No juzgo ni critico, intento comprender todas las posturas".

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da la lista de convocados para los partidos de Georgia y Turquía / EFE

Pero si con alguien es especialmente duro al señalar la diferencia entre lo que dice y lo que piensa es con Santi Denia, exseleccionador sub-21. "Me dijo 'Luis, ¡qué gran discurso! Me he quedado paralizado. Ni he aplaudido. He alucinado. ¡Enhorabuena!'. En entrevistas y comparecencias en torno a la final olímpica, calificó mi actuación en el Mundial Femenino como 'inadmisible'", afirma Rubiales acusando de falsedad al actual entrenador del Al-Shahaniya qatarí.

Sobre su gran rival durante su mandato y homónimo al frente de LaLiga, Javier Tebas, también tiene unas palabras. "Lo que le incomodaba a Tebas era tener constancia de que yo no iba a ser un pelele en sus manos ni en las de ningún otro dirigente. Tebas había sido, y sería en el futuro, mi gran enemigo, el que batallaría permanentemente para eliminarme del escenario futbolístico español y europeo", destaca el exfutbolista sobre el presidente de la patronal.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Agencias

Además, pone en duda la legitimidad de sus subidas de salario: "Comenzó su presidencia en 2013, criticando los altos sueldos de sus antecesores. Nada más llegar propuso a la Asamblea General bajarse su propio sueldo, pero pronto viró en sentido contrario, pasando a cobrar 40 veces más que el presidente del Gobierno, 10 veces más que el Rey y 11 veces más que cuando entró".