Rubiales explica cómo convenció a Lamine Yamal para jugar con España

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial con tan solo 18 años y para muchos ya es el mejor jugador del mundo. Es un ídolo de masas para los aficionados del FC Barcelona y de la selección española, ocupando portadas y horas de tertulias. Su nombre ha sido protagonista en las últimas horas por su desconvocatoria de la 'roja' para esta ventana de partidos internacionales, tras seguir con molestias de la pubalgia en el enésimo capítulo del enfrentamiento entre su club y selección.

El último en hablar sobre el delantero nacido en Rocafonda fue el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en una entrevista concedida a 'El Chiringuito'. El condenado por agresión sexual se vanaglorió en el citado espacio colgándose una medalla porque fue él quien diseñó un plan de acción para incorporar a Lamine Yamal en las categorías inferiores de la selección española.

"Cuando Lamine tenía 12 años, el cuerpo directivo de las categorías inferiores de la RFEF vino a hablar conmigo: 'presi, hay un jugador...'. ¿Con 12 años lo veis tan claro? 'Lo vemos clarísimo, pero la madre es de un país, el padre es de otro, pero él nació aquí...' Me pidieron un plan de acción directo para Lamine y yo se lo di", explicó.

Este, simplemente, consistía en: "Ir siempre que quisieran a hablar con los padres, estar cerca del jugador, que quisiera sentirse con las ganas de vestir la camiseta". Recordó que "él lo puso todo de su parte desde el principio y apuntó que "al menos, hicimos cuatro o cinco viajes".

En la citada entrevista quiso destacar "esa labor ciega que nunca se ve, aunque algunas veces no sale", pero quiso dejar claro que "se ha trabajado mucho desde la RFEF y se han multiplicado en recursos para las chicas y para los chicos para ver a todos".