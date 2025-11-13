Rubiales: "Me equivoqué solo por una cuestión institucional"

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha presentado su libro 'Matar a Rubiales' en el que deja por escrito la realidad paralela en la que ha vivido y sigue viviendo alrededor de su beso no consentido a Jennifer Hermoso y su destitución al cargo de la RFEF. En febrero la Audiencia Nacional le condenó por agresión sexual y le impuso la pena de multa de 10.800 €, además de una orden de alejamiento de 200 m y la prohibición de comunicarse con la futbolista en un año.

En una entrevista concedida a 'El Matí de Catalunya Ràdio' continuó insistiendo en que "el beso será siempre consentido, pero tengo que respetar y acatar lo que diga la sentencia, aunque está recorrida". Rubiales consideró que "estamos llevando el mundo a un lugar muy peligroso si hablamos de sensaciones días más tarde y no de realidades" responsabilizando a "la presión mediática por parte los medios 'wokistas' que respaldan ese feminismo radical impuesto por la extrema izquierda de este país".

En un discurso retrógrado y lleno de soberbia, matizó que se equivocó, pero solo "por una cuestión institucional". En ningún momento mencionó el abuso de poder que ejerció sobre la delantera de la selección española después de haberse proclamado campeona del mundo por primera vez en la historia. "Fue un momento en el que, si te sientes ofendido, reaccionas sobre la marcha", dijo acusando a Jenni, quien, necesitó unas horas para entender la magnitud de la gravedad.

Por otra parte, también negó haber "pagado jamás por una prostituta", aunque deslizó que "no he sido un santo, tengo mis bromas y mis audios de cachondeos; pero de ahí a otras cosas... No opino que tenga actitudes machistas". En cuanto a "lo de agarrarme los testículos" en la celebración del Mundial femenino, lo calificó de "soez", pero "era para decirle a Jorge Vilda 'ole tus huevos', un hombre a quien determinadas jugadoras le hicieron la vida imposible".

Señala a Tebas y a la FIFA

Apuntó directamente a Tebas como uno de los responsables de las presiones que recibió para presentar la dimisión de su cargo en la RFEF. "Puso mucho dinero de LaLiga encima en concepto de 'branded content' y dirigió a varias personas con esa intención.

También a la FIFA, de quien dijo que "actuó muy rápido y me suspendieron en dos días", añadiendo que "hay seleccionadores femeninos con acusación por violaciones y siguen entrenando", aunque no citó ningún ejemplo porque se trata de otra mentira. "Se me ha tratado de desfigurar, no soy un paleto ni un corrupto", dijo en su discurso victimista.

En la citada entrevista, también tuvo unas palabras para el seleccionador Luis de la Fuente: "Es un buen entrenador y a nivel personal se ha portado de una manera diferente a la que yo me habría portado con él. El comportamiento que tuvo en mi despacho ha sido muy distinto al de después. Él lo sabe y yo lo sé, quedará entre nosotros. Sin decir nada ya se dice mucho".

La Supercopa en Arabia

Otro de los temas turbios que envuelve a la figura de Rubiales es el contrato que firmó la RFEF para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. En 'El Matí de Catalunya Ràdio' habló con una tranquilidad pasmosa sobre las comisiones que se quedó la Federación y Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, quien, entonces, era jugador en activo del FC Barcelona.

"Esperamos ofertas, nos llegaron, negociamos y cogimos la más alta. Kosmos nos trajo a una empresa y quien negoció fue la Federación. La empresa saudí, Sela, se sentó con nosotros y tenía pactada la comisión con su cliente. La Federación no pagó nada y negoció un contrato de 40 millones de euros al año. Piqué quería que firmásemos porque tenía el interés de cobrar su comisión, yo le dije en los audios que íbamos a pelear por más dinero. Se llegó a un preacuerdo con Qatar, pero no se formalizó y los árabes subieron su oferta. Es el acuerdo histórico más importante de la Federación. Jamás, no cobré de Kosmos ni de nadie. La Agencia Tributaria me ha investigado durante 17 meses y determinó que todo mi patrimonio es legal", expresó.

Su discurso político, evidentemente, está muy alejado del de centro y más todavía del de la izquierda, tal y como ha quedado demostrado en alguna cita anteriormente reflejada. Afirmó tener "mucho respeto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional", señaló a los okupas como parte del problema de la vivienda e hizo pública su decepción con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Le voté y me ha mentido. Me dijo que jamás pactaría una amnistía, me hizo creer en un punto que, para mí, es el alma del país: la defensa de la nación. Es un fraude".