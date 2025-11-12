Rubiales culpa a Pedro Sánchez del caso Jenni Hermoso

Llevaba mucho tiempo en un segundo plano, sin hablar públicamente, Luis Rubiales. El expresidente de la RFEF apareció en La Sexta hace un año y medio en una entrevista con Ana Pastor. Y desde entonces no habíamos sabido prácticamente nada de él. Tras todo el terremoto por todo el lío por el beso no consentido a Jenni Hermoso, que acabó derivando en su dimisión tras la suspensión de la FIFA.

El murciano reaparece después de todo este tiempo en 'El Chiringuito' y se abre canal sobre cómo ha vivido este tiempo tras aquel Mundial de 2023 que cambió su trayectoria y la percepción de la gente. Lo condenaron por agresión sexual, le impusieron una multa y le impusieron una orden de alejamiento de la jugadora madrileño. Lo absolvieron de delitos de coacciones, violencia e intimidación.

Además, también declaró ante el juez por delitos de corrupción un tiempo después en un caso que sigue en instrucción. Una época muy convulsa que esta noche expuso públicamente.

MANTIENE QUE JENNI LO CONSINTIÓ TODO

Empezó Rubiales haciendo referencia al momento del beso con Rubiales. Y no varió un ápice su declaración inicial el expresidente de la RFEF: "No me costó decir 'me he equivocado'. Lo dije en la Asamblea, pero los medios no lo publicaron. Lo de 'idiotas y estúpidos' (a los periodistas) fue después de anunciar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. Me mantengo en lo que dije, pido perdón porque debería estar más frío como presidente. No pido perdón a Jenni porque ella me dijo 'vale' (aunque no aparece en la sentencia). Parece que fue 'besito' y no 'piquito'. Aunque no aparezca el 'vale' en la sentencia, no voy a cambiar nada, ella y yo sabemos que lo dijo. Jenni era mi amiga".

"Yo creo que una persona con 33 años ha hecho un cambio de versión de manera interesada. En el avión hablé con ella, le dije de salir los dos juntos y ella me dijo que no quería", añadía Rubiales.

Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF / EFE

CULPA AL GOBIERNO Y A LA EXTREMA IZQUIERDA DE USARLO COMO CORTINA DE HUMO

E insistió, una vez más, Rubiales en la conspiración política de la extrema izquierda en su contra: "Fue una cortina de humo, en un momento que Pedro Sánchez necesitaba a los independentistas para la investidura". "No tardo mucho en darme cuenta de lo que había pasado, una de mis hijas me avisó. Aquí al llegar vi que había una tormenta perfecta para que Pedro Sánchez tuviera la investidura con los independentistas con la Ley de Amnistía".

DE LA FUENTE Y LOUZÁN

"Tengo mensajes de jugadoras, madres de jugadoras, de cuerpo técnico... Mensajes dándome ánimos. El día 24, De la Fuente estuvo todo el día en mi despacho. Con Louzán no había relación tensa como dice él, que ha mentido". Respecto al actual seleccionador, deja entrever que fue de los que más criticó todo el ruido mediático que se formó: "De la Fuente hay que medirlo como seleccionador. A nivel personal, queda entre él y yo. En el despacho había seis o siete personas con discurso más vehemente que el mío".

LAS SUPUESTAS 'MORDIDAS' POR LA SUPERCOPA

"Llevo años en los juzgados. No hay mordidas por la Supercopa (el caso que está en instrucción). Jamás lo he hecho, al revés, he evitado que se hagan en la RFEF. A mí el señor Otero vino al despacho para comprar los derechos de la Copa del Rey y lo eché, porque se adjudican por subasta".

REFLEXIONES A LOS TERTULIANOS

Tras el cara a cara con Josep Pedrerol, entraron los tertulianos del programa. Entre ellos, la colaboradora de este diario Carme Barceló. Y se puso contra las cuerdas al murciano. Recogemos varias de las reflexiones a continuación: