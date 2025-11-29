Rubiales ataca a Piqué: "A lo mejor hay que preguntar si le han pagado comisiones"

Luis Rubiales siguió con su gira de reaparición pública en el programa 'La Banda' de 'A Punt' con un discurso cargado de reproches hacia Javier Tebas, aunque esta vez también recibió Gerard Piqué. El expresidente de la RFEF, que había presentado su libro 'Matar a Rubiales' en Valencia, centró gran parte de su intervención en la influencia que, según él, el presidente de LaLiga ha ejercido en distintas decisiones del fútbol español durante los últimos años. También puso en duda las relaciones del ex del Barça con LaLiga.

Rubiales aseguró que la denuncia que el Valencia presentó en su día contra el contrato de la Supercopa respondía directamente a los intereses de Tebas. "Parece mentira que no sepáis que en ese momento Peter Lim estaba al servicio de Javier Tebas. El Valencia jugaba el juego que quería Tebas. Interesaba que uno de los cuatro equipos denunciara y el que se prestó fue el Valencia. Jugaron esa baza y perdieron", afirmó.

Según Rubiales, el procedimiento quedó validado por los órganos de control correspondientes, por lo que no hubo irregularidades en el acuerdo alcanzado con Arabia Saudí. Aun así, lamentó el daño reputacional: "Fue el mejor contrato de la historia de cualquier federación y lo han ensuciado". También deslizó dudas sobre posibles relaciones comerciales de Piqué con el organismo presidido por Tebas: "A lo mejor hay que preguntar si le han pagado comisiones".

El expresidente extendió sus críticas a la actual dirección federativa, acusándola de entregar el control a Tebas. "Louzán le ha dado las llaves de la RFEF a Tebas. Louzán no pelea por el fútbol español, pelea por estar y Tebas lo aprovecha", declaró. Rubiales reprochó que la Federación haya devuelto a LaLiga la gestión de los derechos de la Supercopa y la Copa del Rey: "Ahora estaría por unos 50 millones. La Federación se lo ha dado ahora a LaLiga, recibe unos 15/16 millones y le ha dado todo a LaLiga".

Rubiales también reveló un intento fallido de acercamiento con Tebas en 2020. "Llamé a Javier Tebas para intentar acercar posturas. Le dije que no podíamos estar así… Dos días después tenía una demanda de inhabilitación de LaLiga en el despacho. Así era imposible", explicó.

El exdirigente volvió a defenderse del episodio del beso a Jenni Hermoso, insistiendo en su versión. "No tengo por qué pedirle perdón porque le pregunté antes y ella me dijo vale… Lo mío fue un beso de alegría y no tenía ninguna connotación sexual". Rubiales atribuyó la polémica a intereses políticos y aseguró sentirse “más tranquilo” que la propia jugadora.