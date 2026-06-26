RTVE, obligada a pedir disculpas tras lo ocurrido con la madre de Fabián Ruiz: "Fue un gran error"

RTVE ha pedido disculpas después de la polémica que se generó por subtitular a Chari Peña, la madre de Fabián Ruiz, durante su aparición en el documental 'Denominación de origen'. La decisión provocó muchas críticas en redes sociales y el propio futbolista acabó respondiendo con ironía en una entrevista, defendiendo con orgullo su acento andaluz.

En el documental, varios jugadores de la selección española y sus familiares repasaban algunos de los momentos más importantes de sus vidas. En el caso del jugador del PSG, su madre recordaba el esfuerzo que hizo durante años para que su hijo pudiera seguir jugando al fútbol. Sin embargo, sus palabras aparecieron subtituladas a pesar de estar hablando en castellano, un detalle que muchos usuarios consideraron innecesario y que desató una oleada de críticas.

Madre de Fabián Ruiz / RTVE

Tras esto, en una entrevista concedida a DAZN, el centrocampista dedicó unas emotivas palabras a su madre y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a lo ocurrido con RTVE.

"Mi madre lo es todo. Ha sido mi pilar fundamental, mi gran apoyo. Ha hecho un esfuerzo increíble. Gracias a Dios, ahora todo tiene su recompensa. Ella me ha inculcado los valores que hoy en día tengo (...) Si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Lo podéis hacer", declaró.

Tras el revuelo generado, el presidente de RTVE, José Pablo López, aprovechó su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario para reconocer que la decisión fue un error y pedir perdón públicamente.

"Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos, en nombre de RTVE, a todos los andaluces y andaluzas, entre los que me encuentro yo mismo porque soy andaluz. Y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz. La decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error", aseguró.

López también quiso dejar claro que el acento andaluz forma parte del patrimonio cultural de España y que nunca debería tratarse como un problema de comprensión: "Como andaluz, yo le confieso que me duele doblemente. El acento andaluz, el habla andaluza, es riqueza; un patrimonio de nuestra cultura. Jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción", afirmó.

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El presidente de RTVE zanjó el tema asegurando que están estudiando el caso: "Estamos revisando qué es lo que falló dentro de nuestros protocolos para que no vuelva a repetirse".