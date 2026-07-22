Ronaldo atiza a Argentina: "España les ha metido una paliza"

La conquista del Mundial por parte de España sigue generando reacciones en todo el planeta. La selección dirigida por Luis de la Fuente ha recibido elogios de numerosas figuras del fútbol tras imponerse a rivales de la talla de Argentina, Francia y Portugal, y uno de los últimos en pronunciarse ha sido Ronaldo Nazario.

El exdelantero brasileño analizó la final a través de su cuenta de TikTok y no escatimó en alabanzas hacia el conjunto español, al que considera justo campeón por el dominio exhibido durante el encuentro decisivo. Para Ronaldo, el resultado incluso se quedó corto en comparación con lo visto sobre el terreno de juego.

"Fue un día histórico, tanto en lo deportivo, porque España dominó de principio a fin, como yo esperaba, por otra parte. A España no le salieron los goles y no ganó por la distancia que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido", afirmó el exfutbolista.

Los jugadores del Barça celebran el Mundial con España / EFE

Ronaldo fue especialmente contundente al valorar la diferencia entre ambas selecciones. En su opinión, España fue muy superior a una Argentina que no logró acercarse al nivel mostrado por su rival, ni siquiera contando con la presencia de Lionel Messi.

"Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar. Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugar en conjunto, todos son importantes", señaló.

El brasileño también analizó el recorrido de la Albiceleste a lo largo del campeonato y consideró que su éxito había estado basado más en el carácter competitivo que en la calidad de su juego. Según explicó, Argentina nunca llegó a convencer desde el punto de vista futbolístico y sobrevivió gracias a su espíritu de lucha.

Por el contrario, destacó la identidad de España como el gran argumento de su éxito. Ronaldo aseguró que la selección española ha llevado el fútbol combinativo a un nivel que, a su juicio, supera incluso al histórico "Joga Bonito" con el que Brasil marcó una época.

"Nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito. España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor", manifestó.

Además de elogiar el juego colectivo de la campeona del mundo, Ronaldo también quiso destacar el rendimiento individual de Rodri. El brasileño considera que el centrocampista fue la gran referencia de España durante el torneo y entiende que parte como el principal favorito para conquistar el próximo Balón de Oro.

"Es el candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar", concluyó.