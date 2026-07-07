Romelu Lukaku: las estampidas del Búfalo salen muy caras en este Mundial

En un Mundial en el que están siendo protagonistas los goleadores veteranos de cualquier perfil, desde Leo Messi a Harry Kane pasando por Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku no ha querido quedarse fuera de la fiesta. A pesar de llegar corto de preparación física y con un litigio pendiente sobre su futuro con el Nápoles que deberá resolver cuando finalice la cita norteamericana, el Búfalo de Amberes ha dejado su sello inconfundible en sus cinco apariciones con Bélgica, cuatro de ellas desde el banquillo. Su celebración del 1-4 contra Estados Unidos al 'estilo Donald Trump' será una de las imágenes icónicas de esta Copa del Mundo.

Pau Cubarsí y Aymerich Laporte deberán estudiar muy a fondo los videos sobre las actuaciones de Lukaku en esta Copa del Mundo. Luis de la Fuente no sufrirá el problema de su homólogo Marcelo Bielsa, que no conseguía mantener la atención de los internacionales uruguayos a la hora de visionar sus análisis videográficos. Sus pupilos únicamente deben analizar 200 minutos de juego de Romelu repartidos en los cinco encuentros que hasta ahora han disputado los 'Diablos Rojos': frente a Egipto (24'), Irán (73', el único en el que Rudi Garcia lo puso en el once inicial), Nueva Zelanda (5'), Senegal (74') y Estados Unidos (23').

Tres disparos, tres goles

Pero cuidado, nadie debería equivocarse con el gigante belga (1,90 metros) porque con esas apericiones volcánicas ha tenido el tiempo suficiente para anotar 3 goles en 3 partidos diferentes en sus 3 remates a portería, dar una asistencia y forzar la jugada que finalizó con el autogol de Egipto que supuso el empate final (1-1).

A sus 33 años, y después de un curso de pesadilla, presume de sus 93 goles en 131 apariciones con su país, unas cifras de auténtica leyenda. Para hacerse una idea de lo que significa esta cifra, Cristiano Ronaldo ha marcado 146 goles en 233 partidos con Portugal; Leo Messi 124 en 203 con Argentina; Robert Lewandowski 89 en 160 para Polonia; y Harry Kane 85 en 118 para Inglaterra.

Lukaku parece dispuesto está dispuesto a afrontar los cuartos de final frente a España con el mismo descaro con el que desequilibró en dieciseisavos de final a Senegal en la remontada express previa a la prórroga. Pocos minutos pero de calidad y desequilibrio. En cierta manera, la campaña 2025/26 en el Nápoles ha sido para él un infierno que el ha preparado para esta situacion.

Temporada casi en blanco y apartado del equipo

Primero machacado por las lesiones en los isquiotibiales, y después apartado de la plantilla por irse a Bélgica para tratarse de manera particular de sus problemas físicos, Romelu únicamente participó en 7 partidos con el Nápoles, en total 64 minutos. Tuvo tiempo para marcar una diana, la del triunfo en el tiempo añadido frente al Hellas Verona por 1-2. Eso sucedió el 28 de febrero y un mes después, el 31 de marzo, el jugador y el club partenopeo rompían relaciones.

Era una incógnita cuál era su estado de forma, pero el seleccionador Rudi Garcia no quiso renunciar a uno de los últimos representantes de la 'generación dorada' en activo, junto a Thibaut Courtois o Kevin de Bruyne y Lukaku entró en la lista de los 26 mundialistas belgas. Hasta el momento, el Búfalo de Amberes ha respondido a su confianza y puede ser una peligrosa baza en el España-Bélgica si el duelo de cuartos de final llega a su recta final con el resultado abierto. El sueño de una plaza en la semifinal del 14 de julio en el Dallas Stadium provocará más de una estampida este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.