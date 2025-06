La 'rojita' quiere divertirse ante Montenegro

Con los deberes hechos y el liderato asegurado, la selección española sub'19 tiene por delante este jueves (19:00, en directo por UEFA TV) un partido de trámite ante Montenegro. Sin nada en juego a nivel clasificatorio, pero sí una oportunidad magnífica para muchos futbolistas que han tenido menos incidencia en este primer tramo de campeonato. Y a los que, previsiblemente, Paco Gallardo dará protagonismo.

España arrancó imponiéndose a Dinamarca por 1-0 con un solitario gol de Izan Merino (con colaboración de Buur) y en la siguiente jornada venció a la anfitriona Rumanía por 1-3 con dianas de Antoñito Cordero, Jon Martín y Montserrate. El seleccionador, por ahora, mantiene el bloque que le ha llevado a amarrar el liderato. De hecho, en el segundo encuentro ante los rumanos apenas introdujo un cambio, el de Peio Huestamendia por el lesionado Óscar Marcos.

CAMBIOS EN TODAS LAS LÍNEAS

Una alineación 'tipo' que variará por completo, salvo sorpresa, este jueves. Paco Gallardo podría colocar en liza a un once completamente nuevo. No al 100% porque no tiene tantos efectivos, pero sí en un 80 o 90. De esta forma, futbolistas azulgranas como Jan Virgili, Quim Junyent, Tommy Marqués y Jofre Torrents, que no han sido todavía titulares, pueden tener su oportunidad de inicio. Por contra, Andrés Cuenca (ha jugado los 180') y Alexis Olmedo, ambos titulares en las dos primeras jornadas, podrían descansar.

Andrés Cuenca y Quim Junyent, en el Trofeu Joan Gamper / FCB

El rival, Montenegro, ya no tiene opciones de clasificarse. Los balcánicos han perdido ante Rumanía (2-1) y contra Dinamarca (5-0). Es la selección más débil de este Grupo A e intentará despedirse del torneo con buen sabor de boca y sumando algún punto.

INGLATERRA APUNTA A RIVAL EN 'SEMIS'

España estará muy atenta también al desenlace del Grupo B pensando en cuál puede ser su rival en semifinales. Países Bajos seguro que no porque también tiene la primera plaza asegurada 100%. Tiene números de terminar segunda (y cruzarse en 'semis con la 'rojita') Inglaterra, que se medirá contra los neerlandeses en la última fecha el viernes. Aún tiene alguna opción la Alemania de Noah Darvich, pero no depende de ella.