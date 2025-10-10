La Rojita se paseó ante Noruega

España goleó a placer, sin necesidad de esforzarse demasiado, a Noruega, una selección voluntariosa, pero inocente. Fue un amistoso en el que el público que llenó el Pedro Escartín disfrutó de La Rojita, cómoda de principio a fin. De hecho, no hubo partido porque al descanso el marcador ya reflejaba un 3-0 contundente que hacía justicia a lo visto sobre el césped.

España Sub-21 - Noruega Sub-21 Amistoso España Sub-21 4 1 Noruega Sub-21 Alineaciones ESPAÑA SUB21 Esquivel, Jiménez (Yarek, 63'), Simo (Fer López, 46'), Jacobo Ramón (Dani Rodríguez, 63'), Álex Valle, Chema Andrés (Gerard Hernández, 46'), Pau Prim, Ángel Ortiz (Carvalho, 46'), Mario Martín (Mosquera, 46'), Rodelas (Fresneda, 46') y Gonzalo (Mayenda, 46'). NORUEGA SUB21 Borsheim, Braude, Kjelsen, Amundsen-Day (Ginggaar, 60'), Norheim (Haram, 61'), Hjerto-Dahl (Roaldsoy, 79'), Halseth, Odegard (Helvorsen, 79'), Broholm (Andraa, 60'), Kilen (Flataker, 60') y Skogvold (Romsaas, 59').

Noruega arrancaron intensos y, para ser justos, tuvieron alguna, pero, a la hora de la verdad, fueron cosquillas. Al cuarto de hora, Gonzalo asistió de cabeza en el segundo palo para que Simo rematara a la red a placer. Roto el hielo, ahí se acabó el partido. Lo probó Mario Martín dentro del área y rechazó Borsheim, ajetreado portero nórdico. Jiménez, Ángel Ortiz, Gonzalo... Solo quedaba saber quién haría el segundo. Fue Ortiz, que aprovechó un balón muerto ofrecido por el meta rival tras disparo de Jiménez para marcar sin oposición. Antes del descanso, Gonzalo remató de primeras un centro de, otra vez, Jiménez, para hacer el tercero. David Gordo hizo seis cambios antes del segundo tiempo.

Un rival demasiado tierno

Nada cambió. Carvalho, uno de los que entró desde el banquillo, amplió el marcador con el cuarto de España, que, lejos de levantar el pie del acelerador, mantuvo la intensidad y siguió pasándoselo bien. Noruega, para entonces, ya había claudicado, una buena decisión porque, más allá de que no había nada en juego, mañana será otro día. Luego carrusel de cambios para que participaran más futbolistas, que para algo llegaron a Guadalajara.

España goleó sin problemas a Noruega / EFE

El partido transcurrió bajo un manto de pereza disfrazado de tímida intensidad con la que rellenar el expediente, agarrar el boli, firmar a pie de página y a otra cosa mariposa. El fútbol de selecciones, cuando lo que está en juego aparece en un lejano horizonte, suele ser una experiencia tediosa; si hablamos de un amistoso entre dos combinados Sub-21 que no se están jugando nada, el hastío lo consume todo. Afortunadamente, el equipo de Gordo se lo tomó en serio, aunque Noruega acabó aprovechando un despiste para cerrar el marcador con el gol del honor en el descuento. Todos contentos.