¡La Rojita ya está en octavos de final!

Se resolvió el misterio. España pasó el corte de la primera fase del Mundial Sub-20, que se está disputando en Chile. Y su adversario en la primera eliminatoria a partido único será o bien Japón, que terminó como líder del Grupo A, o Ucrania, que fue el primero del Grupo B.

La Rojita vivió una larguísima jornada de sábado, que se extendió hasta la madrugada del domingo en territorio español, para completar su primer gran objetivo del torneo: superar una primera fase muy complicada. Obtuvo su clasificación pendiente de otros resultados.

✌🏼️ ¡¡𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦!!



🆚 Japón y Ucrania, posibles rivales en la próxima ronda.



ℹ https://t.co/l5ZkDRsWMU#U20WC | #NuestraBase pic.twitter.com/L0xXHT9kaj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 5, 2025

Hay que recordar que el conjunto de Paco Gallardo estaba en un grupo, el C, muy fuerte, con tres rivales de gran nivel: Marruecos, que terminó primero; México, que fue segunda y también obtuvo su clasificación, y Brasil, que firmó un fiasco histórico al acabar como farolillo rojo, incapaz de lograr un triunfo en sus tres compromisos.

España, que llegaba muy presionada a la última jornada con un solo punto, supo reaccionar a tiempo. En una muy buena actuación, salió victoriosa de la primera ‘final’ que jugaba en esta Copa del Mundo: superó a Brasil (1-0), gracias a un gol de Iker Bravo y a una actuación de cinco estrellas del guardameta Fran González.

El primer triunfo de la fase de grupos —anteriormente había caído ante Marruecos (2-0) y vio cómo México le empataba in extremis (2-2) con un doblete del fenómeno Gilberto Mora, de tan solo 16 años— le sirvió para confirmar el tercer puesto con cuatro puntos. La gran noticia era, entonces, la eliminación de la Canarinha, que muy probablemente destituirá a su cuestionado seleccionador, Ramon Menezes, en los próximos días.

Tocaba esperar. Cuatro de las plazas de octavos de final están reservadas a los mejores terceros. En teoría, España debería aguardar para conocer su futuro este domingo, pero todo se precipitó en cuestión de horas. En el Grupo D, Australia superó a Cuba (3-1) y acabó tercera con tan solo tres puntos.

Este resultado, en la práctica, significaba que la Rojita ya no tenía que aguardar al desenlace de los Grupos E y F, que se resolverán este domingo. Matemáticamente había pasado el corte.

Lo que queda por definir en esta jornada dominical es cuál será su adversario en los octavos de final: o Japón, que fue primero en un grupo donde estaban Egipto, Chile y Nueva Zelanda, o Ucrania, que se impuso en un grupo en el que fueron segundo Paraguay, tercero Corea del Sur y cuarto Panamá.

Si el rival son los nipones, el encuentro se disputará en Talca el miércoles (ya madrugada del jueves en horario peninsular español, a la una de la madrugada). En caso de que acabe siendo Ucrania, la Rojita entrará en acción un día antes, el martes (madrugada del miércoles, a las dos, hora peninsular), en Playa Ancha.