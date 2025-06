La 'rojita' liquida a Montenegro con La Masia deslumbrando

No tenía nada en juego a nivel clasificatorio la selección sub'19. Ya con la primera plaza asegurada. Pero a la 'rojita' le importa poco eso. Salió con un once repleto de cambios Paco Gallardo ante Montenegro. Solo cuatro futbolistas repetían en un once que contaba con hasta cinco jugadores del FC Barcelona: Andrés Cuenca, Jofre Torrents, Jan Virgili, Quim Junyent y Tommy Marqués. Los últimos cuatro estrenaban titularidad en el Europeo de Rumanía. Acabaría siendo determinante la armada de La Masia (0-5).

Montenegro, sin ninguna opción de clasificarse y viniendo de caer por un rotundo 5-0 ante Dinamarca, quería acabar, por lo menos, con buen sabor de boca. Pero lo cierto es que los escandinavos fueron barridos del césped del estadio Ilie Oana de Ploiesti. Con dos nombres propios: Quim Junyent y Jan Virgili.

'HURACÁN' JAN VIRGILI

El de Balsareny fue el cerebro. Y encima se hartó a llegar desde segunda línea y se mostró más fino que nunca cara a puerta. En el 14' anotó el 0-1 gracias a una asociación muy bonita con Pablo García, la perla del Betis. Prácticamente en la siguiente jugada, llegaba el tanto de Jan Virgili. El de Vilassar protagonizaba un desmarque repleto de potencia, Granados asistía al espacio y el del Barça definía perfecto al palo largo. Apenas 16 minutos y el duelo medio decidido.

Jan Virgili apunta a titular este jueves ante Montenegro / SeFútbol

No levantó el pie del acelerador precisamente el equipo de Gallardo con esos dos primeros golpes. Jan y Peio seguían martilleando desde las bandas, Quim haciendo daño por dentro. El combinado balcánico, con muchas lagunas y sin apenas generar peligro, las veía venir. Y así llegó el tercero. Íntegramente de sello azulgrana. Pase atrás de Virgili y doblete de Quim, que marcaba a placer.

0-4 EN 35 MINUTOS

Antes del descanso en Ploiesti aún llegaría el 0-4. En el 35', Tommy Marqués asistía para Peio Huestamendia y el del Basconia (filial del Athletic) remataba ajustado lejos del alcance de Milovic. Ahora sí, partido sentenciadísimo.

Quedaba una segunda mitad algo engorrosa para ambos equipos. ¿Quería hacer más sangre España? Lógicamente, las revoluciones bajaron en Ploiesti tras la reanudación. Para todos menos para un Jan Virgili que seguía siendo un incordio constante para el equipo rival. Un cambio de ritmo suyo en el centro del campo provocaba la tercera diana de un Quim Junyent inspiradísimo. Era Peio Huestamendia el que le daba el pase definitivo al catalán.

O INGLATERRA O ALEMANIA

0-5 y Paco Gallardo aprovechando para hacer jugar a todos y dosificar minutos. Tuvo alguna más clara la 'rojita', sobre todo un remate de Antoñito Cordero al travesaño. No se vieron más tantos en suelo rumano y España sigue metiendo miedo con 9/9. Ahora toca esperar rival. Llegará este viernes con el desenlace del Grupo B: o la Alemania de Noah Darvich o Inglaterra. Los ingleses dependen de si mismos ante una Holanda que tiene la primera plaza asegurada.