La Rojita, al límite: se la juega contra Brasil

La Rojita está en apuros. Pinchó contra Marruecos (2-0), cedió un empate ante México con el fenómeno Gilberto Mora (2-2), y entra en la última jornada de la primera fase, donde se medirá a Brasil (este sábado a las 22h, horario peninsular español) presionada y dependiendo de terceros para pasar el corte y acceder a los octavos.

Marruecos, que tumbó a la Canarinha (1-2), tiene garantizada la primera posición con su pleno de victorias. Su adversario, México (que suma dos puntos), tiene su destino en la competición en sus propias manos: si gana, será segunda.

Ante este escenario, a los de Paco Gallardo solo les vale la victoria ante un adversario histórico, que está en la misma situación, porque solo tiene un punto, aunque presenta un saldo de goles a favor en positivo, algo que no ocurre con los españoles.

Al margen de lo que ocurra con México, que juega en el mismo horario, desde la óptica de la Rojita ganar significa la clasificación casi segura como uno de los cuatro mejores terceros.

El duelo con los canarinhos, que para muchos tenía que decidir el liderato, se ha transformado en el partido de los desesperados, con dos selecciones que han demostrado en sus dos presentaciones anteriores en tierras chilenas que gestionan muy mal la presión.

La Rojita y la Seleçao viven historias paralelas en el torneo, empezando por la concepción de sus respectivos equipos, que no cuentan con los mejores futbolistas de la categoría: Lamine Yamal, Cubarsí, Marc Bernal o Huijsen; y Estevao, Endrick o Vitor Roque, que vive el mejor momento de su carrera en el Palmeiras. Por eso, han confeccionado equipos de nivel B, o incluso C en el caso de los brasileños, ante la negativa de varios clubes europeos a ceder a sus futbolistas, como es el caso del CSKA Moscú con Matheus Alves o el Braga con Gabriel Moscardo.

España mejoró sus prestaciones ante México. Los cambios de Paco Gallardo tuvieron, en parte, los efectos deseados, con un Jan Virgili espoleado, que forzó un penalti y fue un incordio mientras estuvo en el campo. Faltó finura en la definición por parte de Iker Bravo, líder natural del equipo, además de contundencia defensiva y temple… y, claro, la presencia de un futbolista top como el prodigio Gilberto Mora, con apenas 16 años, que marcó las diferencias con su doblete.

A los brasileños les ocurrió algo parecido. Hicieron un buen partido en líneas generales contra Marruecos, a quien dominaron con cierta holgura, hasta encajar el primer tanto en el minuto 61, obra de Othmane Maamma. A partir de entonces, el equipo fue presa de los nervios y se descompuso tácticamente, con gran responsabilidad de su contestado seleccionador, Ramon Menezes, que acumuló efectivos arriba y despobló el centro del campo.