La Rojita firma su mejor actuación y se mete en cuartos de final

Una nueva Rojita, liberada de la presión y empoderada, saltó al terreno de juego. Sin concesiones, se fue a por el partido, ahogando a un adversario que de nada le valía haberse clasificado como primero de grupo. Siendo dueño único del balón (alcanzó un increíble 75% de posesión en todo el primer tiempo), España pudo imponer su ritmo y su libreto táctico, basado en la posesión y el pase.

El seleccionador Paco Gallardo, que repitió su once ideal, fue intervencionista e intercambió de banda a sus dos extremos, Pablo García y Jan Virgili, lo que añadió un elemento de sorpresa y ayudó a acongojar aún más a un conjunto ucraniano empequeñecido y superado.

Pablo García, que está haciendo un gran torneo, avisó con un cabezazo a bocajarro tras una asistencia milimétrica de Jan Virgili. Y el extremo bético, poco después, firmó el 0-1 en una gran jugada colectiva que nació en un saque de esquina servido en corto y que terminó con una asistencia certera de Rodrigo Mendoza a García, que controló y remató espectacularmente con la zurda. Un golazo.

Con la situación bajo control, España se gustaba y pudo sentenciar el partido en una acción individual de Rayane. Ucrania, tímida y superada, solo creó una oportunidad clara durante el primer tiempo con un remate de cabeza de su ‘9’, Ponomarenko (min. 40).

Un fútbol colectivo de alta calidad

Ucrania, que había recibido un baño táctico en el primer tiempo, esbozó un intento de reacción después del descanso. Subió la línea de presión y merodeó la portería de Fran González.

La Rojita, que había mostrado brechas defensivas en la primera fase, no se descompuso. Trabajó compacta, siguió tratando bien el balón y salió con criterio en cada contra.

La presencia del gigante de 2,04 metros de altura, Pyshchur, en la punta de ataque, generaba un cierto punto de incertidumbre. Sin embargo, Paco Gallardo, que introdujo piezas de recambio atrás, evitó con inteligencia los centros a su área, donde habría estado en franca inferioridad. Se hizo una buena lectura desde el banquillo.

Fue un segundo tiempo un poco más igualado, pero sin grandes sobresaltos. Con el marcador abierto, se entró en un tramo final de partido nervioso y con presión. El aprendizaje de la primera fase dio resultado, y los españoles desactivaron la posibilidad de un epílogo loco, actuando con muchísimo criterio. El triunfo fue más que merecido.

España demostró que va de menos a más y que no solo se basa en el liderazgo de Iker Bravo, que esta vez tuvo una actuación discreta, bien cubierto en la punta del ataque.

Ahora la Rojita tendrá que esperar para conocer a su adversario en los cuartos de final, que saldrá este miércoles del cruce entre Colombia y Sudáfrica, disputado en Talca.