'La Rojita' buscará en Rumanía seguir su paso perfecto en la clasificación al Europeo

Tras imponerse por goleada a San Marino con un contundente 7-0, la Selección de España Sub-21 buscará ganar a domicilio este martes a las 18:00 a la selección rumana para dar un paso más hacia la clasificación al Europeo.

Con cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas, el combinado nacional lidera el grupo A de clasificación con 12 puntos, tres más que Finlandia, que se sitúa en la segunda posición. Es importante destacar que únicamente el líder clasifica de forma directa, mientras que el segundo puesto da billete a la repesca (salvo el mejor segundo de los nueve grupos, que también clasifica de forma directa).

Hasta el momento, la selección ha vencido por 3-0 a Chipre, 1-3 a Kosovo, 2-1 a Finlandia y 7-0 a San Marino, sumando 15 goles a favor y solo dos en contra, datos no menores teniendo en cuenta que uno de los criterios de desempate es la diferencia de goles, pese a que primero se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.

España celebra uno de sus goles contra San Marino en la fase de clasificación para el Europeo sub-21 / EFE

Sensaciones inmejorables en el ecuador de la clasificación

En la goleada ante San Marino el jugador que más destacó fue Jan Virgili, ya que el jugador del Mallorca anotó dos goles, siendo uno de ellos un gran chute desde fuera del área, mientras que Carvalho, Iker Bravo, Marc Guiu, Jesús Rodríguez y Pablo Garcia completaron el abultado resultado final.

Después de haber ganado de forma agónica a Finlandia en el parón internacional del pasado octubre con una remontada 'in extremis' gracias a un gol de Mayenda en el 90 y de Gonzalo en el descuento, el conjunto de David Gordo adelantó a la gran sorpresa hasta el momento, Finlandia. Gracias a esa victoria el combinado nacional encarriló la clasificación, pues le valdría con no perder en Finlandia y ganar el resto de choques para lograr el objetivo.

Una vez finalice el partido en tierras rumanas, a España le quedarán cinco partidos que se disputarán en 2026, entre las fechas FIFA de marzo, septiembre y octubre.

Una Rumanía con dudas

Por su parte, los locales llegan al partido sabiendo que solo una victoria les reengancharía a la pelea por la clasificación directa, pues tras perder ante Finlandia por 2-0 en el último partido y empatar la primera jornada en casa ante Kosovo, sus opciones se han visto limitadas.

El conjunto rumano se encuentra cuarto en la clasificación, por detrás de Kosovo por la diferencia de goles, a dos puntos de Finlandia y a cinco de España, además de contar con una diferencia de goles únicamente de más dos mientras que las selecciones por encima suman más nueve, más trece y más trece respectivamente.