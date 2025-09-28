La 'rojita' arranca ante Marruecos su sueño mundialista

Ha llegado la hora. La selección española sub’20 arranca su andadura en el Campeonato del Mundo que se disputa en Chile. En fechas de lo más engorrosas para sus clubes de origen, pero sin lugar a dudas un escaparate inmenso para las jóvenes perlas que se concentrarán a lo largo de las próximas semanas en el país sureamericano.

Centrándonos en la ‘rojita’, equipo repleto de talento el que manejará Paco Gallardo. Con piezas ya consagradas en Primera División como puede ser el caso de Jan Virgili, traspasado por el Barça al Mallorca este verano. Joel Roca en el Girona, Adrián Liso en el Getafe o Pablo García en el Betis. Es verdad que es un grupo que no ha jugado grandes torneos junto.

ALGUNOS REPITEN DEL EUROPEO SUB'19

Algunos futbolistas sí que estuvieron este pasado verano en el Europeo sub’19, en el que España se proclamó subcampeona (Jan Virgili, Pablo García, Andrés Cuenca o Izan Merino), pero apenas una concentración previa a principios de septiembre en Francia. España estuvo conviviendo en Clairefontaine, el cuartel general de la selección francesa, y disputó dos amistosos ante el combinado galo sub’20, uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo de campeón mundial en octubre.

Jan Virgili, en la semifinal del Europeo sub 19 / @SEFutbol

Los de Gallardo se estrenan esta noche (22:00 hora peninsular española, en directo por Teledeporte) en Santiago, la capital, frente a Marruecos. Otra de las potencias de categorías y que seguro pondrá las cosas muy difíciles a los españoles. Es vital empezar con buen pie porque el Grupo C en el que ha quedado encuadrada la ‘rojita’ es durísimo. Además de los marroquíes, España se verá las caras con México (campeona de la CONCACAF) el 1 de octubre y con Brasil (campeona de la CONMEBOL) el viernes 4 de octubre.

ÁLVARO CORTÉS, LLAMADO A FILAS

Es por eso que Paco Gallardo es consciente de que un tropiezo inicial se podría pagar muy caro y quiere arrancar con la máxima concentración. Veremos por qué once apuesta el seleccionador. La verdad que hay poquitas pistas, pero entendemos que hay algunas piezas bastante innegociables. Probablemente Jan Virgili, que llega en estado de gracia tras revolucionar el partido ante el Mallorca el otro día; Pablo García, del Betis; Peio Canales, del Racing cedido por el Athletic; Iker Bravo, jugador ya con bastantes minutos en el Udinese.

🌟 𝗣𝗮𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼: "Un Mundial es algo único".



👨🏻‍🏫 El seleccionador 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 toma la palabra en vísperas del debut.



ℹ https://t.co/nWmMxydXPq#U20WC | #NuestraBase pic.twitter.com/iiswH5OBtM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 27, 2025

En clave Barça, además de Andrés Cuenca estará un Álvaro Cortés que fue llamado ayer de urgencia por Paco Gallardo tras conocer la baja de Jon Martín. Muy sensible esta ausencia de última hora del central de la Real Sociedad.