La Rojita aplica el 'más vale tarde que nunca'

La Selección Española Sub-21 llegaba al encuentro ante Finlandia tras vencer a Noruega por 4-1 en un amistoso y sabiendo que solo valía la victoria para alcanzar la primera plaza que otorga la clasificación al Europeo de 2027. En un final de infarto, el conjunto Español puso todo el ímpetu necesario para llevarse tres puntos importantísimos pese a ir perdiendo en el minuto 89.

Una primera mitad insulsa

Tras un arranque con menos intensidad que Finlandia, la Rojita fue capaz con el pasar de los minutos de sacudirse el dominio finlandés y, sobre todo, de salir de la fuerte presión que proponían los visitantes. Más allá de algunos centros con peligro de Alejandro Jiménez y Obrador, solamente pudo generar verdadero peligro con remates desde media y larga distancia.

La ocasión más clara, sin embargo, fue para Liimata, que aprovechó un resbalón de Astralaga para quitarle el balón y superar al portero para rematar prácticamente a portería vacía, pero Yarek salvó bajo palos.

España Sub-21 antes del enfrentamiento ante Finlandia / Marc Gómez / SE Fútbol X

Un final de infarto y un golpe a la clasificación para el Europeo

El segundo tiempo parecía iniciar siguiendo la misma dinámica que el primero, con Finlandia poniendo algo más de intensidad. Sin embargo, cuando por fin parecía despertar España, llegó el 0-1 en una desafortunada jugada que acabó con el gol en propia puerta de Yarek.

Ya por detrás en el marcador, la Sub-21 puso más corazón que fútbol para buscar la remontada. Sin poder generar ocasiones excesivamente claras, los últimos 20 minutos fueron un auténtico bombardeo de centros laterales y, pese a que se hizo de rogar, finalmente el empate llegaba justamente tras un centro lateral defectuoso de Dani Rodríguez que Gonzalo García conseguía rescatar para asistir desde casi la línea de fondo a Mayenda. Con el empate la Selección creció aún más y Finlandia se empequeñeció, dinámica que Gonzalo García aprovechó en el 93 para convertir el 2-1 tras una jugada enrevesada en el área.

Con la remontada 'in extremis', la Rojita alcanza la primera plaza y hace valer el refrán español que reza que 'más vale tarde que nunca'.