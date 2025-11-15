La Roja sin '9' clásico funciona

El debate del '9' es muy recurrente en la selección. Álvaro Morata parecía haberlo cerrado, pero su sequía en el Como ha provocado que no esté en las dos últimas convocatorias y España juegue sin un '9' tradicional. Una fórmula que funcionó en el pasado y que también lo está haciendo en el presente.

Cabe recordar que España ganó la Eurocopa del 2012 sin ningún goleador nato por la baja de David Villa y brilló con Cesc Fàbregas actuando de falso ariete. Desde la retirada de Villa y Torres, España se la jugó sin suerte con Diego Costa y en los últimos tiempos con Morata, mientras que Joselu y Ayoze eran sus alternativas.

Ahora no están ninguno de los tres. El único jugador de estas características es Borja Iglesias, pero iniciará desde el banquillo. Mikel Oyarzabal se ha ganado el puesto con el histórico gol en la final de la Eurocopa y los tres tantos que ya lleva en los partidos de clasificación para el Mundial.

Borja Iglesias felicita a Mikel Oyarzabal tras un gol ante Bulgaria / AP

A Oyarzabal se le ha sumado un goleador inesperado como es Mikel Merino. El navarro ha aprendido a jugar en la demarcación de ariete en el Arsenal y con la Roja ha exhibido una pegada impresionante. Sus 6 goles en 4 partidos hablan por sí mismos.

De la Fuente ya dijo que a esta España no le falta gol porque muchos jugadores ven puerta. En concreto, en esta liguilla han marcador Oyarzabal, Merino, Cucurella, Pedri, Ferran Torres y Yéremy Pino.

El Plan B

Samu y Borja son las alternativas, pero el míster riojano prefiere actuar con un delantero mucho más móvil ya sea con Oyarzabal o el propio Ferran Torres. La segunda línea sufrirá la baja de Pedri, pero recupera a un Fabián al que tampoco le cuesta en exceso ver portería.

España jugará al ataque, sin especular, con muchas balas en su armario. Una de ellas es Dani Olmo, quien no atraviesa por su mejor momento con el FC Barcelona, pero De la Fuente cuenta mucho con él y puede aparecer en cualquier momento.

Borja Iglesias, en un partido con la selección española en octubre / Irina R. Hipolito

La selección es un conjunto versátil, con laterales profundos y jugadores de banda, para dar amplitud al terreno de juego. De la Fuente ha consolidado un grupo que defiende con el balón, con cero goles encajados en la liguilla, y es capaz de generar muchas ocasiones de gol.

Georgia no lo pondrá fácil por el hambre que tiene de victoria ante su afición, aunque De la Fuente, pese a las bajas, cuenta con un fondo de armario suficiente para certificar el pase para el Mundial.