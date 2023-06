Rodrigo Riquelme: “Al árbitro le dicen que agarré al portero, pero no ha sido así”

Rodrigo Riquelme habló del penalti anulado ante Ucrania al finalizar el partido El jugador afirmó que no toca al guardameta, simplemente le quiso frenar

Rodrigo Riquelme, jugador de la selección española sub-21, aseguró que él “no tocó” al guardameta Ruslan Neshcheret, como sí señaló el colegiado, en su gol anulado en el encuentro entre España y Ucrania (2-2).

"Hago como que le quiero frenar, el portero creo que se asusta, se le escapa y la meto. El árbitro dice que le han avisado por el pinganillo de que le he agarrado, pero no ha sido así", dijo en Televisión Española. Además, añadió que se va “contento porque hemos pasado primeros de grupo pero un poco infeliz por no meter gol".

Por su parte, Adrián Bernabé se mostró orgulloso de haber debutado en partido oficial con España sub-21. “Es un orgullo para mí. No suelo venir bastante y ya venir es una experiencia increíble. Ha sido un partido jodido para debutar oficialmente, pero me he visto bien después de un mes sin jugar”, comentó.