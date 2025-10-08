Rodrigo Mendoza, el timón de la Rojita al que comparan con Pedri

La selección española sigue su camino hacia la consecución del Mundial sub-20, después de derrotar anoche a Ucrania en los octavos de final. La Rojita, que espera rival para el encuentro del sábado, viene de menos a más en el torneo, en parte gracias a las exhibiciones de Rodrigo Mendoza. El jugador de 20 años es el timón del centro del campo de España, todo el fútbol pasa por los pies del talentoso interior del Elche. Para Paco Gallardo es insustituible, como demuestran sus números: es, con Iker Bravo, el único futbolista de campo que ha disputado los cuatro partidos al completo.

Su estilo de juego y su físico se asemejan al de su ídolo Pedri. Al igual que el azulgrana, Mendoza controla el ritmo de los encuentros desde la base, especialmente en la Rojita, donde actúa en el doble pivote, curiosamente con el '8' a la espalda. Además, puede jugar en las distintas posiciones del centro del campo. En el Elche, a las órdenes de Eder Sarabia, ha actuado como interior y de mediapunta, al igual que el canario en sus primeros años en el Barça. En el parón de septiembre coincidió con su ídolo en la selección absoluta, cuando Luis de la Fuente le subió a entrenar para paliar la falta de efectivos en el mediocampo.

Una cláusula apetecible para los grandes clubes europeos

Asimismo, el jugador de Molina de Segura se ha convertido en un fijo en las llamadas de la sub-21, gracias a su sobresaliente arranque de temporada. En su estreno en LaLiga, Mendoza ha sido titular en cuatro de los cinco partidos en los que ha estado disponible. Además, ya se ha estrenado en Primera División, pues anotó un gol en la victoria de los ilicitanos frente al Levante.

Mendoza aterrizó en el cuadro franjiverde hace cinco años, cuando era cadete, procedente del Ranero CF. En el Elche ha crecido hasta convertirse en piedra angular de su proyecto. Los dirigentes ilicitanos, sabedores del talento de su futbolista, le renovaron el contrato en agosto, que finalizaba en 2026. El nuevo acuerdo le vincula hasta 2028, pero con una cláusula baja, de 20 millones de euros, que algunos clubes están dispuestos a pagar.

En el pasado mercado de verano varios equipos europeos, entre ellos el Como de Cesc Fàbregas o el Real Madrid, preguntaron por su situación. Sin embargo, hay clubes que han ido más allá. En pretemporada, ojeadores del grupo Red Bull, uno de los proyectos que más potencia a los jóvenes en el fútbol europeo, le siguieron en directo en el derbi entre Hércules y Elche. El conglomerado, que tiene el control del Paris FC, rival ciudadano del PSG y que acaba de ascender a la Ligue 1, desea incorporarlo a la escuadra parisina y se planteó mover ficha, pero sin llegar a realizar una oferta en firme. Con sus recientes actuaciones, es altamente probable que tarde o temprano lleguen a las oficinas del equipo franjiverde nuevas propuestas de grandes clubes europeos.