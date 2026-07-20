Rodri presenta la candidatura al segundo Balón de Oro

En una selección española en la que el colectivo y el fútbol de asociación ha primado sobre las (excelentes) individualidades, el capitán Rodri Hernández ha capitalizado como pocos el éxito en el Mundial de 2026 ganando el Balón de Oro del torneo. El mediocentro del Manchester City ha recuperado el fútbol y las sensaciones que ya le convirtieron en el ganador del Balón de Oro del 2024 tras levantar la Eurocopa, la Premier League y la Community Shield. Un año antes, había firmado el gol con el que los 'Sky Blues' conquistaron su primera Champions League.

En aquel momento, Rodri tocó el cielo con el reconocimiento unánime a su calidad futbolística y su liderazgo en el City y en la selección, y en la ceremonia de entrega reivindicó la figura del centrocampista poniendo como referentes a Xavi Hernández o Andrés Iniesta. Para entonces, ya se encontraba en el dique seco recuperándose de una grave lesión de rodilla y la imagen del internacional madrileño ayudándose de unas muletas para subir al escenario a recoger el galardón conmovió al Planeta Fútbol.

Casi dos años después Rodri ha recuperado la forma física y la sintonía fina para ser el líder sobre el terreno de juego. Pep Guardiola, que lo conoce muy bien y que ha confiado en su juego durante años ya había previsto que el internacional español llegaría en plena forma a la cita norteamericana. En las celebraciones de este lunes por las calles de Madrid está llamado a ser uno de los favoritos de la afición.

Como en su club con Pep, el capitán de la selección ha sido también la prolongación de Luis de la Fuente sobre el terreno de juego, quien lo ha mantenido en el césped siempre que ha podido: le perdonó tres minutos en el accidentado debut contra Cabo Verde (87') y tuvo que darle un respiro en la prórroga de la final contra Argentina (99').

Durante el resto del camino hacia la conquista de la segunda estrella, el centrocampista ha sido el punto de referencia de España, el ancla que fijaba el andamiaje defensivo del equipo, el metrónomo que marcaba los momentos para correr o detenerse y el gatillo para lanzar a los puntas. Uno de sus momentos más brillantes fue su clase magistral frente a Portugal en octavos de final. Poseedora de un centro del campo tan potente como el de la Roja, Rodri doblegó la selección de Vitinha y Neves, siendo reconocido como el MVP del duelo. "Rodri es el faro de este equipo", sentenció De la Fuente en el postpartido.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, se ha relacionado a Rodri con el Real Madrid de manera insistente. El hecho de que Jorge Riquelme, el rival de Florentino Pérez en las últimas elecciones a la presidencia, utilizara su nombre jugó en su contra al principio del verano; pero las necesidades de José Mourinho de contar con un director de juego y la más que firme candidatura del madrileño para ser reconocido con su segundo Balón de Oro pueden ser factores que lo acerquen al Santiago Bernabéu. Ya ha manifestado su deseo de regresar a LaLiga.