Rodri, sobre Enrique Riquelme y el Real Madrid: "Forma parte del juego, después del Mundial ya veremos"

Rodri Hernández llega en las mejores condiciones físicas al Mundial. El mediocentro de la selección española, que cambiaría su Balón de Oro por conquistar la segunda estrella con España, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para trasladar las sensaciones del vestuario de cara al debut ante Cabo Verde y se pronunció sobre su futuro, sobre Enrique Riquelme y sobre el pisotón de Gavi que creó tanta polémica.

Precisamente ese fue uno de los temas más comentados antes del último amistoso de la Roja frente a Perú, una acción entre Gavi y Rodri en uno de los entrenamientos de la selección. Un pisotón del futbolista azulgrana en una jugada fortuita hizo saltar las alarmas, pero todo quedó finalmente en un susto.

Ya el propio Luis de la Fuente, un día después, quiso restarle importancia a la acción, propia de un entrenamiento de alta exigencia, y esta vez fue el propio protagonista quien defendió a su compañero, aunque desveló que al recibir el pisotón se cagó "en todo".

Rodri, con la camiseta de la selección española / Europa Press

El pisotón de Gavi

"Me pegó un buen... Ya sabemos que Gavi es impetuoso. Queda ahí en una anécdota y ya está", dijo al respecto el capitán de la selección española, en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER. Y entonces elogió a su compañero: "Le da igual. Él no tiene filtro, es un chaval, le da igual. Pero es una cosa que nos gusta de su personalidad. Intentamos decirle que en los entrenamientos es una cosa diferente a los partidos".

Eso sí, el todavía jugador del Manchester City no escondió que, en el momento de la acción, sí se enfadó con Gavi puntualmente: "Ahí la verdad es que no era consciente de que me estaban grabando, pero me cagué en todo la verdad. Pero bueno (risas)".

Su futuro y el Madrid

Más allá de su importancia en la Roja, Rodri también ha sido uno de los grandes protagonistas en las últimas semanas al estar vinculado su nombre con las elecciones del Real Madrid. El que fuera candidato Enrique Riquelme aseguró durante su campaña electoral que, si él salía elegido presidente, Rodri ficharía por el conjunto blanco.

Rodri Hernández, capitán de la Roja / EFE

Y el actual Balón de Oro decidió romper su silencio: "Te voy a ser sincero. Yo estaba un poco al margen. Es verdad que te llegan cosas, pero yo no sé muy bien de dónde vienen. Pero entiendo que forme parte del juego. Sabemos que nuestro nombre sale por ahí y lo aceptamos. Ni he pensado ni estoy tomando decisiones, poco más te puedo decir. Cuando tenga que tomar una decisión, ya analizaré. No es el momento".

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Preguntado por su futuro, Rodri aseguró estar concentrado únicamente en el Mundial, pero no descartó marcharse del City este verano: "No pienso en ello, ya lo he dicho, es la realidad, no pienso ahora mismo en absolutamente nada de mi futuro. El Mundial va a ser determinante para mí, no pienso en eso. Con el proceso que he llevado, la mentalización tras la lesión, no tendría sentido estar pensando ahora en otras cosas. Focalizo en lo que me toca, en mi rol, que no es poco, y después del Mundial ya veremos".