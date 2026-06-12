Rodri enciende España: "Cambiaría el Balón de Oro por la segunda estrella, sin duda"

Rodrigo Hernández, líder indiscutible de la selección española y segundo Balón de Oro español de la historia, dejó en El Larguero una de las declaraciones más potente de la concentración en Las Rozas.

Sin rodeos, sin matices, sin cálculo: "Cambiaría el Balón de Oro por la segunda estrella, sin duda". Una frase que trasciende la entrevista y que coloca el foco en su ambición real: ganar el Mundial por encima de cualquier gloria personal.

El capitán que se autoexige

Rodri llega a Estados Unidos como el gran faro del equipo de Luis de la Fuente. Él mismo reconoce que este año lo ha vivido con un único objetivo: "Era el objetivo principal esta temporada… era el Mundial".

Su rol ya no es solo futbolístico. Es emocional, estructural, casi institucional. Lidera un vestuario joven, pero con hambre, y lo hace desde la exigencia: "Estoy en el mejor nivel físico de todo este tiempo".

En su discurso, Rodri no se olvida de quienes no están. Habla de Carvajal y Morata como referentes que siguen marcando el camino desde fuera.

Sobre el nuevo brazalete que hereda, lo tiene claro: "A nivel de hablar, coordinación, le sigo preguntando tanto a él como a Dani Carvajal". El mensaje es inequívoco: la segunda estrella no es solo un objetivo, es una responsabilidad compartida.

Favoritos sin complejos

España llega al Mundial como campeona de Europa y Rodri no rehúye la etiqueta: "No pasa nada por decirlo… estamos en forma, en mi opinión, junto con Argentina".

Pero también advierte del peligro de la relajación: "Lo más cómodo para un grupo que viene de ganar es relajarse, y se trata de todo lo contrario".

El sueño de la segunda estrella

La frase que ya forma parte del imaginario del Mundial 2026 no fue improvisada. Rodri la pronunció con convicción absoluta: "Cambiaría el Balón de Oro por la segunda estrella, sin duda… Para mí, ganar con tu país es lo más especial que puede haber".

Rodrigo Hernández Balón de Oro / Archivo

Es el eje emocional de esta selección. El símbolo de que España llega a este torneo con una mentalidad distinta: la de un equipo que ya sabe ganar y que quiere volver a hacerlo.

Un vestuario con personalidad

Rodri también dejó momentos más distendidos: el pisotón de Gavi en el que asegura que: "La verdad es que no era consciente de que me estaban grabando, pero me cagué en todo...", el pasillo que rechazó en Chattanooga o la anécdota con Lamine Yamal, que no fue a la comida porque estaba "focus".

Pequeños detalles que muestran un grupo unido, competitivo y con carácter.

El futuro no importa

Preguntado por los rumores que lo vinculan al Real Madrid, Rodri fue tajante: "No pienso en absolutamente nada de mi futuro… Mi foco está en el Mundial". Ni campañas electorales, ni movimientos de mercado: solo la Copa del Mundo.