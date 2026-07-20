Rodri, Cubarsí y Unai se coronan en el MetLife Stadium

España podrá lucir a partir de este 19 de julio de 2026 su segunda estrella en el pecho por sus dos títulos mundiales, pero al margen del ‘premio gordo’ que no era otro que la conquista de la Copa del Mundo, la FIFA también adjudicó tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey los galardones individuales en los que los integrantes de la Roja coparon los principales premios.

El goleador Ferran Torres fue escogido como el MVP del encuentro con todo merecimiento al ser el futbolista más decisivo del duelo con su gol en el minuto 106, emulando a Andrés Iniesta dieciséis años después. El delantero valenciano del Barça ha aprovechado al máximo los minutos que le ha dado Luis de la Fuente a lo largo del torno, tal como lo hizo a lo largo de la temporada en el Barça de Hansi Flick demostrando su espíritu competitivo.

Reconocimiento a Rodri

Pero no fue el único reconocimiento para el conjunto de Luis de la Fuente, pues el capitán de España Rodrigo Hernández recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, dando un merecido premio a su magnífica actuación a lo largo de todo el Mundial siendo la pieza clave en torno al que giró el juego del equipo.

Para el excelente mediocampista del Manchester City, que tuvo que superar dos años muy duros tras la grave lesión de rodilla, significó recuperar el reconocimiento que le llevó a ser reconocido como el mejor futbolista del planeta en 2024.

La satisfacción en clave estrictamente azulgrana fue doble pues además del MVP de Ferran Torres en la final Pau Cubarsí se llevó el galardón que los reconocía como el Mejor Jugador Joven de la competición. La madurez del defensa central catalán sorprendió a todos por su aplomo con solo diecinueve años, formando un tándem excepcional junto a Aymeric Laporte

Todavía cayó un galardón más para la Roja, el del Guante de Oro que reconocía al Mejor Portero de la competición. Fue para Unai Simón después de que el guardameta del Athletic Club haya encajado únicamente un gol en todo el torneo, el que recibió frente a Bélgica en la eliminatoria de cuartos de final. Suma este galardón al histórico récord de imbatibilidad al encadenar 650 minutos consecutivos sin encajar un gol en contra.

El Pichichi para Mbappé

Únicamente se le escapó un premio importante a España, y fue el de la Bota de Oro que reconoce al máximo goleador del Mundial. Kylian Mbappé había sentenciado un día antes la Bota de Oro en el partido más duro de jugar de todo el campeonato, la final de consolación que acabó con un aparatoso 4-6 para Inglaterra.

Sin embargo, al delantero del Real Madrid le sirvió para sumar dos dianas y una asistencia a su contador personal, elevando sus registros totales a 10 dianas y 4 asistencias, dejando atrás definitivamente a Leo Messi (8 y 4), Jude Bellingham (7 y 1) y Erling Haaland (7).

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De hecho, es el único galardón importante que no irá a parar a las vitrinas de la selección española que con su trayectoria ascendente en el Mundial se coronó como el mejor equipo del mundo para los próximos cuatro años.