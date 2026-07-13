Rodri avisa a Lamine: "Necesita calmar esa ansiedad"

Rodri, capitán de La Roja, lanzó un mensaje claro y directo a Lamine Yamal en la previa de la semifinal del Mundial.

El centrocampista del Manchester City expresó su preocupación por la ansiedad que, según él, el joven atacante arrastra en determinados momentos del partido. El capitán fue contundente: "Necesita calmar un poco esa ansiedad que siente a veces, ese deseo de demostrar lo que vale".

Para Rodri, el extremo del Barça debe aprender a controlar ese impulso constante por demostrar su talento, un rasgo que, aunque nace de su ambición, puede perjudicarle en escenarios de máxima exigencia.

Un talento precoz bajo presión mundialista

Lamine, de 19 años, llegó al torneo como una de las grandes esperanzas ofensivas de España, pero su rendimiento ha sido más irregular de lo esperado.

Con solo un gol en el campeonato, el joven presenta cifras alejadas de las grandes estrellas, como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Harry Kane. Aun así, Rodri defendió su importancia dentro del equipo y destacó su madurez, recordando que ya demostró un nivel altísimo en la Eurocopa 2024.

El capitán insistió en que el talento de Lamine es indiscutible, pero que aún debe aprender a interpretar mejor los momentos del juego y a no precipitarse en la toma de decisiones.

La gestión emocional, clave para crecer

Rodri profundizó en su análisis y señaló que la ansiedad de Lamine no es un problema técnico, sino emocional. "Ese deseo de demostrar lo que vale le lleva a veces a querer hacerlo todo demasiado rápido", explicó el capitán, que considera fundamental que el joven aprenda a equilibrar su ímpetu con la serenidad necesaria para competir al máximo nivel.

Para el centrocampista, la madurez futbolística no solo se mide en goles o asistencias, sino en la capacidad de leer el partido, entender los ritmos y saber cuándo acelerar y cuándo pausar. Lamine, asegura, está en ese proceso de aprendizaje.

España, a un paso de la historia

La selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrenta este martes a Francia en Dallas con el objetivo de alcanzar su segunda final mundialista, tras la conquistada en 2010. El equipo llega en un buen momento colectivo, pero consciente de que necesitará la mejor versión de sus jóvenes talentos para superar a una Francia que combina experiencia, físico y pegada.

Rodri confía en que Lamine será importante si logra controlar su ansiedad y encontrar el equilibrio emocional que le permita brillar sin precipitarse. "El fútbol lo lleva dentro", recordó el capitán, convencido de que el joven puede ser determinante si gestiona bien la presión.

El aviso de Rodri no es una crítica, sino una guía. El capitán asume su rol de líder y protege a Lamine, recordándole que la calma también forma parte del talento.