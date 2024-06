Rodri: "Alemania no está contenta de que le toquemos"

Rodri Hernández reconoció que pese a la goleada 4-1 a Georgia en octavos de final España tiene "cosas que mejorar" y aseguró que el rival de cuartos de la Eurocopa 2024, la anfitriona Alemania, "no está contenta" por el emparejamiento.

"Ellos juegan en casa, nosotros tenemos muchas armas, estoy convencido de que no están contentos de que les toquemos. A dar el máximo con el nivel que demuestra esta selección y con la gente que nos venga a apoyar que les vamos a necesitar", aseguró.

Rodri levantó a España con su gol antes del descanso frente a Georgia, un rival que cumplió con el papel que se esperaba y provocó algunos desajustes que piensa deben corregir contra Alemania.

"Partido muy complicado como sabíamos desde el principio. No tenían el nombre de otras selecciones pero han demostrado el nivel que tienen. Nos han puesto en apuros. Hemos tenido ocasiones en el primer tramo, ha sido una lástima el gol, hemos remontado sacando carácter y orgullo. Tenemos que corregir cosas porque sabíamos que iba a ser más complicado, nadie lo pone fácil", analizó en TVE.

"Tengo que pisar más esas zonas que ellos desprotegían con acumulación de jugadores en el área. Lo sabíamos antes del partido y en la primera que he tenido, me ha venido fuerte el balón he podido controlar con la derecha y pegarle con la zurda. Ha sido la llave de la tranquilidad porque estábamos nerviosos al ver que ellos sin hacer mucho nos han hecho un gol. Hemos demostrado madurez y tenemos que mejorar algunas cosas si queremos pasar a semifinales", sentenció.

EL MVP DEL PARTIDO

El centrocampista del Manchester City fue nombrado por la UEFA como el mejor jugador del partido ante Georgia en los octavos de final de la Eurocopa 2024.

Líder del equipo y autor del primero de los 4 goles de España, un disparo desde la frontal cuando más complicado estaba el partido, lideró la reacción tras el gol propia puerta de Robin Le Normand. Cerebro de España en todo momento, acabó siendo el capitán tras la sustitución de Álvaro Morata.

España ganó 4-1 a Georgia en el Cologne Stadium y se enfrentará a Alemania en los cuartos de final.