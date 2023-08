Rocha ratifica a Luis De la fuente al frente de la Selección

El presidente provisional de la Federación aseguró que el seleccionador del equipo masculino mantiene el respaldo de la institución Por contra, admitió que el futuro de Jorge Vilda al frente del equipo femenino está en el aire, pendiente de reunirse las partes

El presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Rocha ratificó la continuidad de Luis de la Fuente como seleccionador español del equipo masculino, mientras que confirmó que se está abordando la salida de Jorge Vilda, hasta ahora selecionador del equipo femenino.

Pedro Rocha atendió a los medios de comunicación en Mónaco, hasta donde se desplazó para asistir al sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2023/24 que tendrá lugar esta tarde (18:00 horas, hora peninsular española). El presidente provisional de la Federación tras la suspensión de Luis Rubiales por parte de la FIFA, dijo sobre Vilda: “No podemos decir que Vilda no es ya seleccionador porque no nos hemos reunido con él. Una vez que nos reunamos con él, la semana que viene, daremos las noticias pertinentes. Falta esa reunión, a ver las partes que deciden y entonces se comunicará. Hay que escuchar y hablar. No le hemos hecho aún” .

Por contra, Rocha ratificó a Luis de la Fuente, seleccionador del equipo masculino, que este viernes ofrecerá una rueda de prensa en la que dará a conocer la lista de convocados para afrontar los dos partidos que España disputará contra Georgia y Chipre los días 8 y 12 de septiembre. ¿Va a seguir De la Fuente en el cargo? "Totalmente", contestó Rocha. "Está respaldado por todos los miembros de la RFEF. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos dos partidos por delante y él se tiene que dedicar a entrenar, a tener suerte, porque su suerte es la de toda España”, aseguró el directivo.

El futuro de Luis Rubiales, presente

Pedro Rocha intentó capear las preguntas en torno al haste hace unos días presidente de la Federación, Luis Rubiales. "Tenemos muy claro que la institución está por encima de la gente, se necesita unidad, consenso. El fútbol español hoy (en el sorteo de la Champions) aquí está representado por cinco equipos (Barça, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Atlético). Venimos desde la Federación para apoyar a nuestros equipos porque la imagen es importantísima. Nos estamos jugando mucho. Tenemos en el futuro un Mundial. Hay que pedir que haya un consenso”.

Una de las principales incógnitas es cómo se va a resolver el futuro de Luis Rubiales y qué implicaciones puede haber en el caso de que no dimita. “Si no hay dimisión tocará trabajar, trabajar y trabajar. Hemos navegado con el viento en contra y nos toca otra vez. Hemos hecho una gran federación y hay que seguir ahí”, dijo.