Roberto Martínez: "España puede ser el mejor equipo del mundo, pero el perfecto no existe"

El seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, dijo este sábado que mañana su equipo juega la final de la Liga de Naciones contra "una de las mejores selecciones del mundo", pero a la vez se mostró confiado en las posibilidades que tiene su equipo: "España puede ser el mejor equipo del mundo, pero el equipo perfecto no existe", destacó.

"Creo que lo que he dicho era hacer una valoración, no una crítica. España en la mejor selección del mundo en muchos aspectos. El equipo perfecto no existe, pero no veo aspectos negativos en España. Luis de la Fuente ha creado un espíritu que hace que la selección parezca un club", agregó más tarde al ser preguntado por las posibles imperfecciones de España.

La clave para Portugal, según el seleccionador, será mantener su identidad y no tratar de convertirse en lo que no es para tratar de imponerse, dijo en conferencia de prensa en el Allianz Arena de Múnich, que será mañana el escenario de la final. "No vamos a convertirnos en lo que no somos para tratar de ganar. No podemos cambiar de idea y darle la pelota a España", aseguró.

"Tenemos que ser muy buenos en lo que sabemos hacer", agregó. El preparador español admitió que la final tiene un "aspecto sentimental" por enfrentarse a su propio país, pero agregó que vive las horas previas con total normalidad y con el foco en ganar el partido. "Hay un aspecto sentimental, soy español. Pero ahora el foco es ganar la final. Hay naturalidad, normalidad, intentar trabajar bien. Hay que preparar una final que es la cuarta de Portugal ante un gran rival que es campeón de Europa", aseguró.

El partido, según él, no sera tanto un partido para lo táctico como un duelo para mostrar la personalidad y el ánimo competitivo que ya se mostraron en la semifinal contra Alemania. "Ganamos después de 25 años de no hacerlo (ante Alemania) y de haber encajado el primer gol. Eso muestra las virtudes que hay en este equipo", agregó.

En el equipo no hay ansiedad, ha puesto de relieve. "Al contrario, tenemos la posibilidad de hacer historia. Estamos en la final después de diez partidos en el formato más exigente del fútbol de selecciones mundial", subrayó.

Martínez le quitó importancia a las dificultades que al final pasó España contra Francia y a las que había pasado contra Países Bajos. "Al contrario, es justamente cuando los partidos se ponen difíciles, y a este nivel todos los partidos son difíciles, cuando el equipo muestra su ánimo competitivo", respondió.

Algunas preguntas también giraron en torno al duelo de generaciones, entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, para quien tiene palabras de elogio, pero advirtió que España es mucho más que él. "Estamos hablando de una situación que es única en el fútbol, de un jugador único. Pero sería un error pensar que la selección española es un solo jugador", dijo.