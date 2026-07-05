Roberto Martínez: "Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal son completamente diferentes"

El seleccionador portugués Roberto Martínez lamentó que el enfrentamiento frente a España llegue tan pronto, en unos octavos de final, y no despejó si para este partido es posible que apueste por Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos en el once inicial. Lo calificó de final anticipada y previó que será un partido de jugadores, por el talento de los equipos y por la apuesta de ambos por tener el balón.

"Cuando nos preparamos para un Mundial, nos preparamos para los tres partidos de la fase de grupos. Luego, comienza otro Mundial, la fase decisiva. Siempre respetamos a nuestro rival, y en este caso, somos dos países vecinos, casi hermanos. El fútbol ibérico es una fiesta. Es una pena que hayamos llegado a esta instancia; habría sido una final fantástica", se lamentó Bob Martínez.

Le recordaron que Luis de la Fuente se había expreado en términos similares, lamentando que no se pueda producir una final entre ambos equipos, y el técnico leridano de Portugal devolvió los elogios al riojano. "Este respeto es totalmente mutuo. Será un partido muy importante porque son dos equipos con ideas muy parecidas, a los que les gusta tener la posesión del balón y construir su juego en torno al talento individual. Y eso es muy bonito, es una pena que no pueda ser en la final. Pero así son las cosas. El objetivo de Luis es jugar todos los partidos, y el nuestro también. Y, por desgracia, mañana uno de los equipos se verá excluido de ese objetivo. El de mañana será un partido para los jugadores, en el que participar es un verdadero orgullo. Nuestro papel, como entrenadores, será darles a los jugadores la fuerza y la alegría que necesitan para ganar un partido tan importante", afirmó Roberto.

La comparativa Cristiano Ronaldo - Lamine Yamal

En este punto, era inevitable que le preguntaran por Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, y el técnico de Portugal aseguró que son dos jugadores muy distintos, destacando que el delantero del barça está empezando su carrera. "Son jugadores completamente diferentes. Uno de ellos [Cristiano] demuestra ser capaz de soportar la presión de un equipo. Una figura icónica, su trayectoria habla por sí sola. Se encuentran en momentos totalmente distintos de sus respectivas carreras".

Roberto Martínez se espera un duelo de dos equipos que quieren tener el balón y a estas alturas de temporada piensa que pueden tener un papel decisivo los jugadores que salgan del banquillo pues prevé un duelo similar a la final de la Nations League del 2025. "Sentimos un gran respeto por nuestro rival; son un muy buen equipo con una idea muy clara. Coincido en que ambos equipos son mejores con el balón, y nosotros lo usamos para potenciar la calidad individual de nuestros jugadores. Pero creo que es importante que mañana tengamos un rendimiento completo. Ambos equipos necesitan ser muy buenos con el balón, adaptarse y defender con rapidez. Vimos en la final de Nations que, con el balón, ambos equipos pueden llegar a la portería y crear ocasiones. El empate 2-2 fue ajustado. Y creo que el partido de mañana será igual. Necesitamos personalidad para mantener un alto nivel e intensidad. Y poder utilizar a toda la plantilla. Creo que mañana necesitamos frescura, que los jugadores que entren desde el banquillo aporten algo. Será bueno mantener nuestra personalidad y nuestro plan de juego".

¿Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos juntos?

Le plantearon la posibilidad de que en esta ocasión Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos arranquen el partido contar España siendo ambos titulares, pues coincidieron 20 minutos en el duelo frente a Croacia. Roberto Martínez no despejó las dudas. "Hay que tener en cuenta el rival y los momentos clave del partido. La primera parte contra Croacia fue muy buena, pero cuando eres superior y el rival marca... Es un momento en el que necesitamos cambiar, y era importante tener dos delanteros. Después de marcar, el partido cambió por completo. Croacia maneja muy bien el balón, y necesitábamos ajustar el mediocampo. No podíamos jugar con inferioridad numérica. Son dos momentos clave del partido, en relación con el rival y con lo que buscábamos. Lo importante es que todos aporten, que todos estén dispuestos a ayudar. Tenemos mucha flexibilidad. El equipo puede usar esquemas con uno o dos delanteros, con jugadores por fuera, por dentro, con su pierna contraria... Es el resultado de tres años y medio de trabajo. Sería una debilidad limitar el juego a un solo esquema ofensivo o aspecto táctico. Nuestra fortaleza es la flexibilidad. Ya hemos utilizado a 21 jugadores en el campo, y tengo mucha fe en Gonçalo Inácio y Gonçalo Guedes, quienes, si juegan, estarán listos".