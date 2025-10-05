¿Quién será el rival de España en los octavos de final del Mundial sub-20?

España ha conseguido tachar el primero de sus objetivos en el Mundial sub-20. Después de un inicio convulso en el que su continuidad en el torneo estuvo muy en duda, 'La Rojita' certificó su clasificación para los octavos de final del certamen intercontinental al imponerse por la mínima ante Brasil (1-0).

El gol de Iker Bravo y la actuación estelar de Fran González permitieron a España aprovechar su última bala para seguir adelante en el Mundial sub-20. La victoria ante Brasil elevó a 4 puntos su contador particular, lo que le permite sellar su participación en el grupo C como tercera clasificada.

Antes de este triunfo vital, los de Paco Gallardo habían caído en su debut ante Marruecos (2-0) y dejado escapar la victoria ante México en el tramo final (2-2). Estos resultados adversos, sumados a la victoria de la 'Tri' en la última jornada, impidieron que España superase el primer corte de manera directa y tuviese que esperar a los resultados del resto de grupos.

Los jugadores de España celebran el gol con el que vencieron a Brasil / RFEF

La fase de grupos del Mundial sub-20 está compuesta por seis grupos de cuatro equipos. Los dos mejores clasificados de cada grupo acceden directamente a los octavos de final, mientras que las plazas restantes se reparten entre los cuatro mejores terceros. Con Egipto y Cuba ya descartados, España se ha confirmado como uno de estos cuatro elegidos sin necesidad de que se disputen los partidos restantes.

¿Contra quién jugará España en los octavos de final del Mundial sub-20?

La fase final del Mundial sub-20 no cuenta con ningún tipo de sorteo, ya que los emparejamientos están definidos por la posición final de los equipos en la fase de grupos. En el caso de los mejores terceros, sin embargo, el rival no se conocerá hasta que finalicen los partidos de los últimos grupos, ya que la posición final de estos todavía puede variar.

A pesar de no conocer de forma oficial a su próximo rival, España puede comenzar a hacerse una idea de quién será. Su próximo adversario en el Mundial sub-20 está entre Japón, primer classificado del grupo A, o Ucrania, primer clasificado del grupo B.

Si los ucranianos terminan siendo el rival de 'La Rojita', el partido se disputará en la madrugada del martes al miércoles 8 de octubre. Si por contra son los nipones, el cruce tendrá lugar en la madrugada del miércoles al jueves 9 de octubre.