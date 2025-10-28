¿Quién será el rival de España en la final de la Nations League Femenina 2025?

España se encuentra a un solo paso de revalidar el título de la Nations League Femenina. Las de Sonia Bermúdez han certificado su presencia en la gran final de la novedosa competición continental después de eliminar a Suecia gracias a la enorme renta conseguida en el partido de ida.

Los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina en Málaga (4-0) dejaron prácticamente vista para sentencia la presencia de la selección nacional en la última ronda del torneo, por lo que la visita al Gamla Ullevi de Göteborg fue afrontada como un mero trámite.

La final de la Nations League Femenina, que este año celebra su segunda edición, será la segunda que dispute España de forma consecutiva. El anterior y único precedente data de 2024, en el que 'La Roja' se impuso ante Francia en La Cartuja para estrenar el palmarés de la competición continental.

Tras la victoria ante Suecia en una eliminatoria menos equilibrada de lo que se podía esperar, España deberá enfrentarse al último obstáculo que le separa del título.

¿Contra quién juega España la final de la Nations League Femenina?

El rival de España en la final de la Nations League Femenina saldrá del cruce entre Alemania y Francia, que se disputará esta misma noche a las 21:10 horas (CET).

Las jugadoras de Alemania celebran el gol que les dio la victoria ante Francia en la ida de las semifinales de la Nations League Femenina / CHRISTOPHER NEUNDORF

La selección germana parte con ventaja en la eliminatoria gracias al solitario tanto de Klara Bühl en el partido la ida, que brindó la victoria a las suyas a falta de 10 minutos para el final. Las galas contarán con la incómoda papeleta de tener que dar la vuelta al marcador adverso para volver a ser finalistas de la competición, pero contarán con el apoyo de su afición para intentarlo.

La final de la Nations League Femenina entre España y la ganadora del cruce entre Alemania y Francia se disputará a doble partido. La ida de la eliminatoria arrancará el viernes 28 de noviembre en feudo galo o germano, mientras que la vuelta tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre en un estadio español.