¿Quién sería el rival de España en los dieciseisavos? Así están los posibles cruces y el cuadro del Mundial 2026

España goleó 4-0 a Arabia Saudí con el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial, un doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol y está a un paso de los dieciseisavos de final. Lo que hasta hace unos días generaba cierta inquietud tras el empate inicial ante Cabo Verde se ha disipado con una actuación de autoridad en Atlanta.

Ahora, con cuatro puntos en el casillero y un partido por delante, al equipo de Luis de la Fuente le vale incluso el empate frente a Uruguay para garantizarse la clasificación. Pero el objetivo que se marcó la federación antes del torneo sigue en pie: terminar primero de grupo. Y la razón es muy concreta.

Con los resultados a día 24 de junio, el rival de España en dieciseisavos de final sería Austria, con partido previsto para el 2 de julio en Los Ángeles (a las 21:00 horas CEST). Los austriacos están en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania, y a pesar de caer 2-0 ante la Albiceleste en la segunda jornada, siguen con opciones de clasificarse.

El técnico Ralf Rangnick tiene en sus filas a futbolistas de nivel contrastado en las grandes ligas europeas como David Alaba (Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wannter (PSV) o Kevin Danso (Tottenham), entre otros, y el propio Scaloni reconoció tras el partido que "fue muy intenso y tuvimos que sufrir para ganar". Austria no es un rival tan sencillo como pueda parecer. A día de hoy, es la 24ª en el ranking FIFA.

Unos posibles octavos contra Portugal

El camino posterior de España, siempre según cómo está el cuadro a día de hoy, sería con unos octavos de final del 6 de julio ante el ganador del cruce entre el primero y el segundo del Grupo de Portugal y Ghana. Esto significa que, tal y como están las cosas hoy, un posible duelo ante Portugal no puede descartarse en esa ronda.

Y en cuartos de final del 10 de julio, aguardan los ganadores del lado de Estados Unidos, Argelia, Egipto o República Checa. Un camino exigente, pero perfectamente asumible para una selección que llega al torneo como una de las grandes favoritas

Haaland celebrando el triunfo de Noruega / EFE

Por eso el partido ante Uruguay no es solo un trámite de clasificación. Es la llave que abre o cierra el camino más despejado posible. Ganar significa primer puesto, primer puesto significa Austria en dieciseisavos, y Austria es un rival con quien España tiene argumentos de sobra para competir.

Argentina, por la otra parte del cuadro

Argentina, por su parte, ya está en dieciseisavos. La Albiceleste venció 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando al alemán Miroslav Klose. Scaloni tiene a su equipo con seis puntos y prácticamente con el primer puesto del Grupo J asegurado.

La buena noticia para España es que, según el cuadro actual, Argentina está en el otro lado. Si ambas selecciones avanzan ronda a ronda, el hipotético duelo entre España y la campeona del mundo no llegaría antes de cuartos de final.

¿Cuándo juega España contra Uruguay en el Mundial 2026?

El partido entre España y Uruguay, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio a las 02:00 horas (CEST). El duelo se disputará en el Estadio Akron, en Guadalajara (México).

El partido entre España y Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.