¿Quién será el rival de España en los cuartos de final del Mundial sub-20?

España ya se encuentra entre las ocho mejores selecciones del Mundial sub-20. 'La Rojita' parece haber espantado cualquier atisbo de duda sembrado durante los primeros partidos del certamen intercontinental, y comienza con buen pie su andadura en la fase final después de imponerse por la mínima ante Ucrania en octavos (0-1).

El solitario gol del bético Pablo García puso la guinda a la mejor actuación coral de la selección española hasta la fecha, que valió para dejar por el camino a una de las selecciones que había accedido a la fase final como primera de grupo. Ahora, los de Paco Gallardo se encuentran a apenas tres pasos de la ansiada segunda estrella.

Esta nueva victoria ante Ucrania, sumada a la cosechada ante Brasil en la fase final, confirma el cambio de dinámica de España. Los inicios de la selección en el Mundial sub-20 fueron complicados, sumando 1 punto de los primeros 6 disputados y quedando al filo de la eliminación, pero esas malas sensaciones quedaron atrás hace días.

España fue la primera selección en certificar su pase a los cuartos de final del Mundial sub-20 / Adriana Thomasa

El formato del Mundial sub-20 propicia que España conozca de antemano su camino hacia la gran final sin necesidad de sorteo alguno. 'La Rojita' cuenta con dos potenciales rivales en cuartos y cuatro en semifinales, mientras que las ocho selecciones que conforman la otra parte del cuadro no serán una amenaza hasta la llegada del partido por el título.

¿Contra quién jugará España en los cuartos de final del Mundial sub-20?

El próximo rival de España en el Mundial sub-20 saldrá del cruce entre Colombia y Sudáfrica, que se disputa hoy miércoles 8 de octubre a las 21:30 horas (CET). Los 'cafeteros' accedieron a la fase final como primeros clasificados del grupo F, mientras que los 'Bafana Bafana' fueron segundos del grupo E.

Respecto a los potenciales rivales en unas hipotéticas semifinales, México se ha confirmado como una de las ocho mejores selecciones del torneo después de eliminar a la anfitriona Chile (1-4). El rival de la 'tri' saldrá del cruce entre Argentina y Nigeria.