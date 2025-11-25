La RFEF, en contra de la violencia hacia las mujeres: "No esperes al final del partido"

Hoy, martes 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la Real Federación Española de Fútbol se sumó junto a la Policía Nacional a las campañas vistas el pasado fin de semana, dando apoyo a dicha jornada.

La guardameta Adriana Nanclares y la atacante Cristina Martín-Prieto aparecieron en un video contundente en contra del maltrato, junto a las policías Cristina Reyes e Irene Vera.

No esperes al final del partido

Según datos oficiales, se calcula que, durante lo que llevamos de 2025, 38 mujeres han sido asesinadas en España víctimas de la violencia de género. De esta manera, se amplía hasta el triste número de 1.333 fallecidas el total desde la existencia de registros en nuestro país.

Es por esto que, aprovechando el día dedicado para combatirlo, las dos jugadoras de la Selección, junto a las agentes de policía, lanzaron esta iniciativa en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

En el escueto vídeo de 23 segundos, las cuatro protagonistas lanzan frases muy contundentes y claras: "En el fútbol una agresión es tarjeta, pero tu vida no es un juego. En violencia de género no hay tarjetas amarillas, directamente sacamos la roja. No esperes al final del partido, ante la primera señal de violencia, denuncia". Más allá de lo comentado, en las imágenes las cuatro protagonistas aparecen caminando hacia la cámara en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, alternando con primeros planos de las jugadoras y policías, que van completando el mensaje antes expuesto. Finalmente, aparecen uniendo sus manos sobre un balón al lanzar el mensaje final todas al unísono, "denuncia".

Esta campaña da continuidad a una serie de actos celebrados durante el fin de semana en las principales competiciones de ámbito nacional en diversos deportes. Por ejemplo, en todos los encuentros se han realizado minutos de silencio, usado brazaletes morados y se han mostrado lemas como 'El deporte contra la violencia machista', entre otros. Esta serie de iniciativas han sido impulsadas por el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.