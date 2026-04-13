La RFEF inicia en México el camino al Mundial de este verano

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inició en México el camino al Mundial de este verano, con la finalización de la visita realizada por su presidente, Rafael Louzán, quien se reunió con los gobiernos de distintos estados del país, la Embajada de España y la Federación Mexicana de Fútbol, de cara a preparar esta cita internacional.

De esta manera, en los últimos días Louzán visitó Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, donde pudo conocer las instalaciones en las que la Selección jugará los partidos oficiales y el amistoso amistoso, respectivamente, y ha llegado a acuerdos con su homólogo en este país para potenciar el desarrollo de un deporte que también une a dos países hermanos.

Así, en Guadalajara el presidente de la Federación visitó el estadio en el que se disputará el último partido de la primera fase del Mundial, que llevará el nombre de la ciudad, contra Uruguay, y se reunió con el gobernador del estado de Jalisco, quien ofreció todas las facilidades y alternativas posibles para los aficionados y aficionadas de la Selección. En este sentido, Guadalajara albergará una Casa de España en la zona centro, que se convertirá en centro de atracción para miles de seguidores de nuestro equipo.

Posteriormente, acudió a Puebla, donde tuvo lugar la presentación del partido amistoso que enfrentará a España y a Perú el próximo 8 de junio, en lo que será la antesala del Mundial en una ciudad también volcada con nuestro país, donde residen miles de españoles.

Louzán mantuvo, a su vez, un encuentro con el embajador de España en México para coordinar la presencia de la Selección española y establecer un acuerdo de colaboración e información constante para atender a los aficionados que viajarán al país o que, siendo residentes, acudirán a los distintos encuentros.

La visita finalizó con el acuerdo entre la Federación Española y la Federación Mexicana de Fútbol para impulsar este deporte a través de un intercambio de talento de los distintos profesionales del fútbol, entre ellos árbitros, entrenadores o cuerpos técnicos. Este compromiso fue rubricado en el Centro de Alto Rendimiento que la Federación tiene en Ciudad de México.