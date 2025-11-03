La RFEF impulsa la inclusión con el proyecto ‘Be my Referee’: el arbitraje como puente hacia la integración

La Real Federación Española de Fútbol ha dado un nuevo paso en su compromiso con la inclusión social a través del deporte. Este lunes, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha reunido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a representantes de diversas asociaciones y colectivos que participan en la iniciativa ‘Be my Referee’, un proyecto pionero que busca abrir la experiencia arbitral a personas con discapacidad intelectual.

“Queremos devolverle a la sociedad parte de lo que ésta nos da y que de esta manera todo el mundo pueda participar del fútbol”, ha expresado Louzán durante el encuentro, al que también han asistido el presidente de LALIGA, Javier Tebas, el responsable del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, y Conxita Esteve, miembro de la junta directiva de la RFEF y responsable del programa.

La reunión ha servido para exponer los avances del proyecto, desarrollado junto a Down España, AGF y la Fundación Mi Alex, con el objetivo de generar nuevas oportunidades formativas y laborales en el arbitraje. Durante los últimos meses, catorce aspirantes a árbitros han recibido 25 horas de formación, convivido durante seis jornadas intensivas y dirigido partidos reales, tanto con como sin apoyo externo, en los torneos Be my Referee Championship y la DICUP, celebrada el pasado junio en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Barcelona.

“El respeto marca el camino y con la diversidad ganamos todos, porque la mayor victoria es que nadie de esta sociedad se quede en fuera de juego”, ha destacado Conxita Esteve, una reflexión compartida por Javier Tebas, quien subrayó el valor del fútbol como herramienta social. “Este no es un proyecto competitivo, pero es sumamente importante porque el fútbol debe ser también un altavoz social. Llevamos seis temporadas con LALIGA Genuine y ahora quiero agradecer al colectivo arbitral por su implicación en esta nueva iniciativa”.

El programa ‘Be my Referee’ se consolida así con un quintuple objetivo formativo, social, deportivo, de sensibilización e institucional, y forma parte del plan de la RFEF por reforzar la inclusión en todos los ámbitos del fútbol español. Louzán concluyó el acto recordando que “el fútbol no son sólo goles, sino un deporte maravilloso del que todos podemos y debemos participar”.