La RFEF eleva hasta los 40 millones las ayudas a las federaciones autonómicas y refuerza la digitalización

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) superará en 2026 los 40 millones de euros en ayudas a las federaciones autonómicas, una cifra récord que consolida el crecimiento económico del organismo y refuerza su apuesta por la modernización y la profesionalización del fútbol territorial.

El incremento supone una subida del 26,15% respecto a 2018, cuando las ayudas no alcanzaban los 30 millones, y supera incluso en cerca de un 5 por ciento el volumen de apoyo extraordinario concedido durante la pandemia de la Covid-19.

El anuncio se produjo durante la reunión de presidentes de federaciones autonómicas celebrada este martes en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde se presentaron además nuevas partidas económicas. Entre ellas destacan 2 millones de euros destinados a la digitalización de las federaciones territoriales y 2,5 millones en incentivos para la mejora de sus necesidades estructurales y de gestión.

La RFEF también ha reforzado el apoyo a la formación y a las infraestructuras. En los últimos cinco años, las ayudas a entrenadores prácticamente se han duplicado, pasando de 0,8 a 1,5 millones, mientras que las destinadas a los terrenos de juego han aumentado un 11,12 por ciento, hasta alcanzar los 1,8 millones de euros.

Especial relevancia adquiere el respaldo a las selecciones autonómicas, que han pasado de no contar con dotación específica a recibir 3,6 millones de euros, coincidiendo con la celebración este fin de semana en Aragón y Galicia de las fases finales del Campeonato de España sub-14 y sub-16 masculinos.

Transformación digital

Durante el encuentro, la Federación expuso además los avances en su proceso de transformación digital, con proyectos como el software integral de gestión deportiva Novanet, el portal del federado, la aplicación marcadores.rfef.es y su participación en diversas iniciativas internacionales.

El apartado competicional cerró la jornada, destacando el crecimiento de operadores televisivos que retransmiten partidos de Primera Federación Versus e-Learning y el inicio de los trabajos para el Congreso de Fútbol Formativo, Femenino y Fútbol Sala, que se celebrará en Zaragoza del 12 al 14 de marzo.