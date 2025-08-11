La RFEF se carga a Montse Tomé

La Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de que Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de la Selección Femenina tras una reunión que la junta directiva de la RFEF ha mantenido este lunes para abordar el futuro de la asturiana. Fue este domingo cuando MARCA y El País adelantaron una noticia que, poco después, pudo confirmar este medio.

Esta decisión ya estaba tomada antes de la participación de España en la Eurocopa, por eso, la dolorosa derrota en los penaltis en la final del torneo contra Inglaterra no ha sido el único detonante. También ha pesado la falta de sintonía con parte del vestuario, las dudas en determinados planteamientos tácticos y la percepción de que el proyecto necesita un cambio de rumbo. Es decir, el discurso de la ahora ya exseleccionadora española había perdido impulso.

Dos años con Tomé

El ciclo de Montse Tomé inició en septiembre de 2023 con el relevo de Jorge Vilda. Durante este periodo, la Selección ha ganado una Nations League, se ha clasificado a la Final Four de esta edición, ha logrado el subcampeonato en la Eurocopa y la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París.

No obstante, tras ganar el Mundial en 2023 y con el gran grupo de futbolistas con las que podía contar, los resultados no han sido los más esperados. Concretamente, no subir al podio de los JJOO fue todo un batacazo inesperado, puesto que La Roja partía como a gran favorita al oro tras ganar el Mundial.

Ese día, el combinado nacional perdió en semifinales contra Brasil por 4 goles a 2 en un encuentro traumático donde las españolas fueron incapaces de levantar cabeza ante el vendaval brasileño. Posteriormente, España se enfrentó a Alemania por la medalla de bronce, donde acabaron perdiendo por la mínima con un gol de penalti.

Ya hay posible substituta

Los rumores apuntan que ya hay un nombre sobre la mesa para que substituya a Tomé, el de Sonia Bermúdez. La exinternacional española, después de colgar las botas, fichó por la RFEF para desarrollar su carrera en los banquillos como asistente y como entrenadora en las categorías inferiores. Precisamente, la madrileña está ahora al mando de la sub23, por lo que su perfil encaja con lo que buscan en la Federación: una persona de su círculo cercano.

Además, según ha avanzado El País y ha podido confirmar SPORT, Iraia Iturregui será la elegida para ser la segunda al mando de Bermúdez. Por otro lado, David Aznar cogerá las riendas de la Selección sub-18 y sub-19 y Milagros Martínez de la sub-17.

Otra de las personas que sonaban para tomar el relevo era José Luis Sánchez Vera, quien actualmente está sin equipo tras entrenar a la Real Sociedad por un corto periodo de tiempo. Además, dirigió al Levante de forma exitosa durante dos temporadas y al Atlético de Madrid durante tres, donde logró alzar la Liga de 2019 y la Supercopa de España de 2021.

Por este motivo, contar con Sánchez Vera sería un cambio de aires al completo y romper con el pasado. En cambio, si se opta por Sonia Bermúdez seguiría siendo lo mismo. Sin ir más lejos, a la entrenadora se la vio aplaudiendo al lado de Tomé en la asamblea donde Rubiales 'se excusó' por lo sucedido en el Mundial y repitió hasta tres veces ese "No voy a dimitir".