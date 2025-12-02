La RFEF aprueba un proyecto de presupuestos con 403’5 millones de euros de ingresos

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró este martes en Madrid una reunión de su Junta Directiva, convocada por el presidente Rafael Louzán, coincidiendo con la disputa de la Final de la UEFA Women’s Nations League. El objetivo central del encuentro fue la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2026, que serán sometidos a la Asamblea General en las próximas semanas.

El organismo presentó un Presupuesto ordinario de 403 millones de euros, acompañado de un Presupuesto de inversiones de 39 millones, cifras que consolidan un crecimiento sostenido respecto al ejercicio anterior. Según explicó la Federación, las cuentas refuerzan el compromiso con el fútbol no profesional, ampliando de forma notable los recursos destinados al fútbol base y formativo gracias al incremento de ingresos. Además, mejoran las dotaciones para las selecciones nacionales y contemplan programas de inversión orientados a modernizar instalaciones, estructuras y herramientas tecnológicas.

En comparación con el Presupuesto ordinario de 2025, el incremento es de 31 millones de euros, un 8,4% más. Buena parte de este aumento responde al calendario internacional de selecciones. La Federación prevé que la participación de la selección absoluta masculina en el Mundial 2026 genere por sí sola más de 22 millones de euros adicionales, mientras que otras competiciones y amistosos aportarán impactos similares, aunque de menor magnitud.

Los derechos audiovisuales continuarán siendo la principal fuente de ingresos, con 111 millones previstos para 2026 —más de una cuarta parte del total— pese a que la venta bruta disminuye debido a la nueva distribución gestionada parcialmente por LaLiga. Por su parte, los patrocinios crecerán hasta alcanzar los 89 millones, consolidándose como el segundo pilar económico de la RFEF. Entre ambos conceptos superan los 200 millones de euros, financiando aproximadamente la mitad del presupuesto.

En el apartado de gastos, destaca la apuesta por el fútbol aficionado y el fútbol base. Las ayudas a clubes no profesionales y federaciones autonómicas ascenderán a 87 millones para competiciones estatales masculinas, femeninas, de fútbol sala y fútbol playa —siete millones más que en 2025—, mientras que las federaciones autonómicas recibirán 40 millones, con especial atención a proyectos de digitalización y mejora estructural.

Finalmente, la Junta dio luz verde al Presupuesto de inversiones de 39 millones, destinados principalmente al Plan Director de la Ciudad del Fútbol, nuevos edificios administrativos, avances en tecnologías de la información y comunicación y la incorporación de una nueva infraestructura que ampliará la capacidad operativa de la Federación.