La RFEF aplaza el viaje de la selección a Elche por la alerta roja de la AEMET

La alerta roja decretada por la AEMET para la zona del levante español ha obligado a la Federación a modificar el plan inicial de preparación de la selección española. La previsión de fuertes lluvias y las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades locales en Elche han llevado a la RFEF a trasladar toda la actividad previa al España-Georgia a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Así, el combinado de Luis de la Fuente no se desplazará el viernes y realizará tanto el entrenamiento como la rueda de prensa oficial en la sede federativa. La sesión está programada para las 11:00 horas y contará con un cuarto de hora abierto a los medios, mientras que la comparecencia de De la Fuente y Mikel Merino tendrá lugar a las 13:00 h. El viaje a Elche se retrasa hasta la mañana del sábado, horas antes del choque clasificatorio para el Mundial 2026.

Además, las condiciones meteorológicas también han provocado la suspensión de otros actos federativos. Las XIV Jornadas Jurídicas previstas en la localidad ilicitana quedan canceladas, al igual que la Junta Directiva que debía celebrarse este sábado.

La Federación mantiene un contacto constante con las autoridades para adaptar el operativo a la evolución de la situación y ha asegurado que informará de cualquier novedad relacionada con el encuentro internacional. El duelo entre España y Georgia sigue programado para este sábado 11 de octubre a las 20:45 horas en el estadio Martínez Valero, aunque toda la atención está puesta ahora en el temporal que azota la zona.