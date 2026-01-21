La RFEF activa el 'Plan México': Cumbre en Las Rozas para el España-Uruguay que se jugará en Guadalajara

La maquinaria de la Selección Española para el Mundial 2026 no se detiene. Mientras el equipo de Luis de la Fuente para el Mundial aún no está definido, los despachos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ya trabajan a pleno rendimiento en la logística del torneo. Este miércoles, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha mantenido una reunión de trabajo con el Gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, para sentar las bases del aterrizaje de la Roja en tierras mexicanas.

El encuentro, enmarcado en la visita de México a Madrid como país invitado en Fitur, ha servido para estrechar lazos con Guadalajara, la ciudad que acogerá uno de los duelos más atractivos de la primera fase: el España-Uruguay del próximo 27 de junio.

Una cumbre de alto nivel

La expedición mexicana llegó a Las Rozas con una representación institucional de peso, encabezada por el Gobernador de Jalisco y los alcaldes de Guadalajara (Verónica Delgadillo) y Zapopan (Juan José Frangie), además de Olimpia Cabral, la responsable de la sede mundialista ante la FIFA.

Por parte de la RFEF, Louzán estuvo flanqueado por el vicepresidente Sergio Merchán, el secretario general Álvaro de Miguel y el director de relaciones internacionales, Eduard Dervishaj.

El Estadio Akron, cita clave en el calendario

Durante la reunión, ambas delegaciones pusieron en común los planes de seguridad, alojamiento y logística para el tercer partido del grupo. Para España, el partido ante la Uruguay de Marcelo Bielsa (si el 'Loco' sigue al frente) se prevé como la gran batalla por el liderato del grupo en un escenario de primer nivel como es el Estadio Akron.

Noticias relacionadas

Con esta reunión, la RFEF se asegura de que la Selección se sienta "como en casa" en su paso por México.