El Rey Felipe VI presidirá la vuelta de la final de la Nations League en el Metropolitano

La selección española femenina tendrá a el Rey como primer seguidor en la gran final de la UEFA Women’s Nations League. Felipe VI asistirá este martes, 2 de diciembre, al partido de vuelta del torneo continental, donde España y Alemania se jugarán el título en una cita histórica para el deporte español.

La Casa Real ha confirmado la presencia del monarca en el estadio Metropolitano, un gesto que busca mostrar el compromiso de la familia real con el fútbol femenino y con una selección que no deja de firmar hitos. Será, además, la primera vez que el Rey presida desde el Palco de Autoridades un encuentro de la selección femenina.

El partido arrancará a las 18:30 horas y podría convertir-se en un evento sin precedentes. Ya se han emitido más de 45.000 entradas, una cifra que apunta a un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina en España. La marca actual está en los 32.657 espectadores que llenaron La Cartuja en la final de la Nations League 2024 ante Francia (2-0).

Hasta ahora, la representación de la Casa Real en los grandes éxitos del equipo había recaído en la Reina Letizia y la infanta Sofía, presentes en la final del Mundial 2023 en Sídney y en actos previos y posteriores, también en alguna ocasión con la princesa Leonor. Esta vez, será el Rey quien acompañe a la selección en un escenario que promete ser inolvidable