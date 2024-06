El rey Felipe VI se llevó las manos a la cabeza con Lamine Yamal

El rey Felipe VI bajó al vestuario local del Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, acompañado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, para felicitar a los internacionales españoles tras el triunfo con gran fútbol ante Italia, y aseguró que si siguen así "va a haber una gran alegría".

"Muy bien. Hay que ganar a pesar de que sea con un gol en propia meta pero ha habido tantas ocasiones que ha sido espectacular", dijo el rey a los jugadores a su llegada al vestuario.

A continuación fue felicitando uno a uno a los 26 internacionales españoles y dejó una anécdota al llegar a Lamine Yamal y preguntarle su edad. Al escuchar 16, el rey se llevó las manos a la cara.

"Hoy te han dejado tranquilo", bromeó con el portero Unai Simón y tras felicitar a cada jugador, recibió del capitán Álvaro Morata una camiseta de España con el dorsal 10 y el nombre Felipe VI en la espalda.

"Me la pondré porque no voy a poder venir hasta que... no puedo decirlo, pero si seguís jugando así va a haber una gran alegría", dijo desvelando que estará en la final de la Eurocopa si la alcanza España