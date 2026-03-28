La respuesta de Louzán al presidente de la CONMEBOL sobre la Finalíssima: "Es broma, ¿no?"

Sigue la polémica con la Finalissima entre España y Argentina tras la suspensión del partido que debía disputarse este viernes 27 de marzo en Qatar. El conflicto bélico obligó a las Federaciones de ambos países a encontrar una sede alternativa y no hubo acuerdo, hecho que provocó que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, declarara campeona a la albiceleste por "incomparecencia" de la Roja. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, respondió a estas declaraciones tras la victoria del combinado de Luis de la Fuente contra Serbia.

"Eso es una broma, ¿no? Es una broma. Que quede patente, que quede muy claro, que España ha puesto todo para que esta Finalissima se pudiera jugar; no hemos puesto ninguna condición. Y, por lo tanto, queda demostrado de manera palmaria el interés que España tenía en jugarla. Si los otros no lo han tenido, no lo sé... Creo que vamos a jugarla en algún momento; quiero entender, pero si no, nos veremos en el Mundial", explicó Louzán en la 'Cadena SER' después del encuentro que precisamente, sustituyó al suspendido duelo contra Argentina.

Más allá de una Finalissima "que los aficionados se merecen y se la merecen lo antes posible", el máximo dirigente del fútbol español también fue preguntado por la sede de la final del Mundial de 2030. Según su punto de vista, "no sería entendible que España no acogiera la gran final".

"Estamos trabajando bien. Ha habido que cambiar dos ciudades y hemos pedido a FIFA que incluya a Vigo y Valencia. Queda mucho recorrido por delante y vamos a trabajar bien. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no somos nosotros quien lo decide, es FIFA y todo el respeto para todos los países organizadores", declaró.

Entre otras cuestiones, Louzán celebró el gran nivel de la Selección contra Serbia. "Hay una magnífica convivencia entre todos los jugadores y eso es de lo más destacable. Hemos visto un gran partido, España está a un gran nivel. Me decía el presidente de Serbia que ve a España como la mejor selección de Europa y que la veía como campeona del Mundial, pero hay mucho camino por recorrer, vamos a ir etapa a etapa", sentenció.