La respuesta de Fernando Burgos a Unai Simón: "No te deseo ni en mil años el día que he pasado hoy"

"Fernando, con todos los respetos a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta". Este fue el 'veto' de Unai Simon a Fernando Burgos en la rueda de prensa de la Selección del pasado martes.

El origen de este 'pique' lo encontramos en unos comentarios del periodista el pasado 5 julio de 2024, en las que criticaba la actitud del guardameta de 'La Roja'. “Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente. Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo”. Parece que desde ese día no habían cruzado palabras y Unai aprovechó la rueda de prensa de este parón para responder públicamente.

La respuesta de Burgos

No se hizo esperar mucho la respuesta del periodista tras la polémica. En su intervención de ese mismo martes día 18 en el programa 'Radioestadio Noche' para dar su versión sobre los hechos. "Unai Simón ha pasado más de ocho meses para pasarme la factura, yo la recibo y la acepto. Yo fui un maleducado, pero él se ha puesto a mi nivel, empate a uno", comentó. Además, Burgos afirmó que jamás le había sucedido algo así: "En 27 años, es el primer internacional con el que vivo una situación como esta".

A pesar del incidente, aprovechó para disculparse por sus declaraciones que causaron el enfado de Unai: "A mí no se me caen los anillos, para mí la palabra marciano no es un insulto, pero si te molestó te pido disculpas, disculpas sinceras".

Aún así, a Burgos le pareció que el portero del Athletic exageró con lo sucedido: "Unai, has querido hacer un óceano de un charquito. Respeto tu libertad de expresión y espero que se respete la mía".

Por último, aseguró que con su 'no respuesta', el guardameta lo dejó en muy mal lugar y le hizo pasar un día muy malo: "Unai, me has puesto en una diana, y yo también tengo familia y amigos. No te deseo ni en mil años el día que he pasado hoy".