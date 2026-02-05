Remiro se pronuncia sobre la competencia con Joan Garcia en la selección

Uno de los debates que se ha generado alrededor de la selección española es el de la portería. Con el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan quiénes serán los tres guardametas que convocará Luis de la Fuente. La irrupción de Joan Garcia pone bajo lupa la decisión del seleccionador, quien siempre ha convocado a los tres mismos cuando han estado disponibles: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Este último se ha pronunciado al respecto en una entrevista concedida a 'El partidazo de Cope' en la que se le ha preguntado sobre cómo está gestionando la situación. "Me molesta cuando ha habido algunos comentarios despectivos, pero entiendo donde estoy, el nivel de los compañeros y el de la portería porque es altísimo. Me centro en esta temporada, en demostrar que puedo ir y prepararme. Si sé que hago eso, me quedo tranquilo conmigo mismo. Si voy, aportaré desde donde me toque. La portería de la selección tiene grandísimos porteros: Joan todavía no ha ido, Kepa y Rober Sánchez no han ido... Hay mucha gente que está a buen nivel y eso es bueno para España, pero difícil para Luis. No me molesta, me motiva. Si quieres estar en lo más alto, este es uno de los peajes que hay. Existe este hándicap y hay que saber lidiar con ello", respondió.

Para Luis de la Fuente, hasta ahora, el titular siempre ha sido Unai Simón y cuando el guardameta del Athletic Club no ha estado disponible, quien se ha situado bajo el arco de la selección española ha sido David Raya. Por el momento, Álex Remiro tan solo ha participado en dos encuentros con la 'roja': 45 minutos en un amistoso contra Colombia en marzo de 2024 y otros 45 minutos en un partido clasificatoria de la Nations League ante Suiza en noviembre de ese mismo año.

"No siento que se me haya faltado el respeto, pero sí que ha habido algunos comentarios que, al parecer el eslabón débil, no son agradables. De la Fuente no me ha dicho nada, no hace falta, hasta la última convocatoria... Hay un grupo magnífico, es una familia realmente. Hay muy buen rollo y el que llega lo hace para sumar", concluyó en la citada entrevista.