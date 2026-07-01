El refugio de Nico Williams, a una hora de Donosti: un pueblo pesquero e icónico del País Vasco

Nico Williams se encuentra disputando la Copa del Mundo junto a la selección española. El extremo del Athletic Club recibió un duro contratiempo en el partido frente a Uruguay. Nico de la Cruz le propició una dura entrada por detrás, que le costó la lesión, almenos, hasta octavos de final.

El internacional español no estará ante Austria. Llevaba una temporada difícil, tocado físicamente tras sus molestias en el pubis. Ahora, sufre una lesión muscular de grado moderado en el aductor derecho. Golpe tras golpe.

Nico regresa a su casa

Lo que nadie duda es que es el aliado perfecto de Lamine Yamal. Es su mejor 'socio', y ya lo demostraron en la Eurocopa, donde crearon un tándem perfecto. Cuando termine el Mundial y llegue el momento de descansar, Nico Williams se decantará por un destino cercano a España para alejarse de la presión mediática.

Quizá se marche de vacaciones a Ibiza, pero su lugar de descanso habitual es San Juan de Luz, un pueblo pesquero situado en el departamento de Pirineos Atlánticos en la región de Nueva Aquitania, cerca de Ascain. Se trata de una de las localidades más visitadas de Iparralde. Y es que su playa, el puerto, su paseo lleno de coloridas casitas y el casco urbano son clave para conquistar a los turistas.

San Juan de Luz, un lugar precioso

El pueblo de Nico destaca por La Bahía y su playa. Protegida por diques mandados construir por Napoleón III, la Grande Plage ofrece aguas tranquilas y seguras ideales para familias. Está bordeada por un animado paseo marítimo lleno de elegantes villas del siglo XIX y el famoso casino Art Déco La Pérgola.

También está el casco histórico. Sus calles están repletas de las típicas y coloridas casas vascas con fachadas blancas y entramados de madera rojos o verdes. En el centro se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, famosa a nivel histórico por ser el lugar donde el rey Luis XIV contrajo matrimonio con la infanta María Teresa de Austria en 1660, sellando la paz entre Francia y España.

En su época dorada, la ciudad fue refugio de temidos corsarios. Hoy en día, su puerto deportivo y pesquero mantiene su pintoresca esencia, flanqueado por mansiones de armadores como la Casa de Luis XIV y la Casa de la Infanta.

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Para comer, es fácil. Es parada obligatoria probar el Gâteau Basque y los famosos macarons de la histórica Maison Adam, una pastelería artesanal que sigue elaborándolos desde la mismísima boda real.